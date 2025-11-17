आज 17 नवंबर 2025 मेष राशिफल: अवसर भुनाने की सोच रहेगी, लेन-देन में सावधानी बनाए रखें

मेष- कामकाज में समकक्षों का समर्थन बना रहेगा. व्यापार व्यवसाय का स्तर सामान्य रहेगा. पेशेवरता और सक्रियता बनी रहेगी. सहकर्मियों के साथ सहयोग से आगे बढ़ेंगे. उद्योग व्यापार के प्रयास गति पाएंगे. महत्वपूर्ण मामलों में धैर्य बनाए रखें. गंभीर विषयों में रुचि बढ़ेगी. व्यवस्थाओं को महत्व देंगे. जोखिम लेने से बचेंगे. लेनदेन में सतर्क रहेंगे. ठगे जाने की आशंका है. जल्दी किसी की बातों में न आएं. मेहनत पर भरोसा बनाए रखें. सफेदपोश लोगों से सावधान रहें. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें.

नौकरी व्यवसाय- कारोबारी रुटीन प्रस्ताव पाएंगे. पेशेवर ज्यादा सफल होंगे. करियर व्यापार के प्रति समर्पण का भाव बनाए रहें. प्रतिभा प्रदर्शन से सभी प्रभावित होंगे. समय प्रबंधन बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- अवसर भुनाने की सोच रहेगी. लक्ष्य की ओर गति रखें. नीति नियमों का पालन करें. लेन-देन में सावधानी बनाए रखें. कामकाजी टारगेट पूरा करने का दबाव बना रह सकता है.

प्रेम मैत्री- उचित लोगों के समक्ष सही अवसर मिलने पर बात रखें. करीबियों के बहकावे में नहीं आएं. घर परिवार में सामान्य वातावरण बना रहेगा. जिम्मेदारों से मुलाकात होगी. अपनों से किया वादा पूरा करें. भेंटवार्ता में सहज रहें. प्रेम संबंधों पर ध्यान दें. मैत्री मजबूत बनी रहेगी. मित्र संबंध सहज रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- वाणी व्यवहार में विनम्रता बढ़ाएं. स्वास्थ्य के संकेतों पर ध्यान बनाए रखें. योग व्यायाम करें. उत्साह बना रहेगा. मनोबल सामान्य रहेगा.

शुभ अंक : 1 2 8 9

शुभ रंग : रेड रोज



आज का उपाय : महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् सों सोमाय नमः एवं ओम् नमः शिवाय का जाप करें. नियम पालन पर जोर रखें.

