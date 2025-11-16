आज 16 नवंबर 2025 मेष राशिफल: योजनानुसार कार्य करेंगे, तथ्यों पर जोर देंगे

मेष - पेशेवर प्रदर्शन में आगे रहने का प्रयास करेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. नियम अनुशासन पर जोर रखेंगे. कार्यशैली प्रभावी रहेगी. निजी विषयों में रुचि लेंगे. जिम्मेदारों का सहयोग मिलेगा. कला कौशल से जगह बनाए रखेंगे. लेनदेन मेंं सावधानी बरतें. वार्ताएं सफल होंगी. आत्मविश्वास और आस्था रखेंगे. अति उत्साह नहीं दिखाएंगे. मितभाषी बने रहें. विपक्ष के प्रति सजग होंगे. परिश्रम से परिणाम पाएंगे. आवश्यक मामले गति लेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर में धैर्य से काम लें. कामकाज रुटीन बना रहेगा. कर्मठता और लगन से आगे बढ़ेंगे. कारोबार में सजगता दिखाएंगे. समकक्षों का सहयोग मिलेगा. पेशेवर संबंधों में तालमेल रहेगा.

धन संपत्ति - वित्तीय मामले सावधानी से आगे बढ़ाएंगे. व्यवस्था मजबूत रखेंगे. आर्थिक कार्योंं में नियम पालन बढ़ाएंगे. लोभ प्रलोभन से बचेंगे. चर्चा संवाद में शामिल होंगे. योजनानुसार कार्य करेंगे. तथ्यों पर जोर देंगे.

प्रेम मैत्री- परिवार के लोगों की भावनाओं का आदर करें. भेंट संवाद में सजग रहेंगे. रिश्तों में सहजता बनाए रखेंगे. मित्रों का साथ रहेगा. अपनों का भरोसा बनाए रखेंगे. हर्ष आनंद बनाए रखेंगे. भ्रमण संभव है. प्रिय से जरूरी बात कह सकेंगे. संबंधों को मजबूती मिलेगी. मित्रता निभाएंगे. सहयोग रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सेहत पर ध्यान दें. विनम्रता बढ़ाएं. अनजानों पर शीघ्र भरोसा करने से बचें. गंभीर विषयां में रुचि रहेगी. मनोबल ऊंचा रहेगा. अच्छे अनुपालन बने रहे.

शुभ अंक : 1 7 और 9

शुभ रंग : चमकीला लाल

आज का उपाय : भगवान सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें. सूखे मेवे मिश्री का प्रसाद बांटें. सेवाभाव रखें.

