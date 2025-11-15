आज 15 नवंबर 2025 मेष राशिफल: मेष राशि वाले नौकरी में प्रभावी बने रहेंगे, व्यक्तिगत प्रयासों में बेहतर रहेंगे

मेष - कर्मठता में विश्वास बढ़ा रहेगा. सेवा भाव और लगन से आवश्यक कार्य आगे बढाएंगे. करियर में उचित जगह बनाए रखेंगे. सभी रिश्तों को निभाने में सफल होंगे. अवरोधों को धैर्यपूर्वक दूर करेंगे. लेन देन में सावधानी बढ़ाएंगे. निवेश पर नियंत्रण रखेंगे. बहकावे में नहीं आएंगे. क्षमाशील बने रहेंगे. बजट के अनुसार चलेगे. पेशेवर प्रयास फलेंगे. उपलब्धियां पूर्ववत् रहेंगी. जिम्मेदारी से कार्य करेंगे. नौकरी में बेहतर रहेंगे. नियम पालन रखेंगे. लोभ व प्रलोभन में आने से बचें.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में प्रबंधन का दबाव अनुभव कर सकते हैं. कार्यक्षमता से क्षमता से अधिक जिम्मेदारी व भार न उठाएं. उधार का लेनदेन न करें. कामकाजी प्रयासों को सहजता से आगे बढ़ाएं. नौकरी में प्रभावी बने रहेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ में पूर्ववत् स्थिति बनी रहेगी. कार्य व्यापार के नियमों को अनदेखा नहीं करेंगे. अनुशासन पर बल देंगे. स्मार्ट वर्किंग की नीति रखेंगे. सजगता से काम लेंगे. आर्थिक खर्च व निवेश बढ़ा रह सकता है.

प्रेम मैत्री- शुभचिंतको की समझाइश पर ध्यान दें. अपनों की बातों पर सजगता बनाए रखें. रिश्तों में समता संतुलन बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत प्रयासों में बेहतर रहेंगे. भावनात्मक रिश्तों में धैर्य रखेंगे. सबके प्रति आदर रखें. परिवार में निजी मामलों में स्पष्टता लाएंगे. अनावश्यक प्रतिक्रिया से बचें.

स्वास्थ्य मनोबल- स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही से बचें. संकेतों के प्रति संवेदनशीलता बनाए रहें. ध्यान प्राणायाम बढ़ाएं. निरंतरता रखें. जिम्मेदारियों पर ध्यान दें. मनोबल बनाए रखें.

शुभ अंक : 6 8 और 9

शुभ रंग : गेंहुंआ

आज का उपाय : हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. नियम रखें.

