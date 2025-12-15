आज 15 दिसंबर 2025 मेष राशिफल: मेष राशि वाले प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे, वित्तीय कार्यों को समय पर पूरा करेंगे

मेष - करियर कारोबार में शुभता बढे़गी. व्यवस्था पर जोर बनाए रखेंगे. साझेदारी को बढ़ावा देंगे. दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी. साझा के कार्यों में रुचि बढ़ाएंगे. औद्योगिक मामलों में सक्रियता आएगी. नेतृत्व का भाव रहेगा. प्रस्ताव पक्ष में बनेंगे. पद प्रभाव बढ़ाएंगे. जीत का भाव बढ़ेगा. टीम वर्क में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. कारोबार में मित्र संबंध घनिष्ठ होंगे. पेशेवर समय पर कार्य करें. सबको साथ लेकर चलेंगे. सहकार की आदत बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण कार्य गति लेंगे. जिम्मेदारी संभालेंगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- मिलकर कार्य करने की भावना बढ़ी रहेगी. योजनाओं को गति देंगे. सबको जोड़े रखने में सफल होंगे. उल्लेखनीय प्रयास संवारेंगे. प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे. नीति नियमों का सम्मान करेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ बढ़ा रहेगा. वित्तीय कार्यों को समय पर पूरा करेंगे. सामूहिक प्रयास बनाए रखें. भूमि भवन के मामले गति लेंगे. स्थायित्व को बल मिलेगा. लक्ष्य पर फोकस होगा. वरिष्ठों की सुनेंगे.

प्रेम मैत्री- करीबियों से संबंध मजबूत होंगे. आपसी विश्वास से काम लेंगे. परस्पर प्रेम स्नेह व उत्साह बना रहेगा. संबंध प्रभावशाली रहेंगे. प्रेम नेह के अवसर बढ़ेंगे. महत्वपूर्ण जनों से भेंट होगी. संबंधों में मिठास भरेंगे. प्रियजन प्रसन्न होंगे. भावनात्मक मजबूत बनी रहेगी. मन के मामले संवरेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- बड़प्पन रखेंगे. नियंत्रण बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. सहयोग व उत्साह से काम लेंगे. मनोबल बढ़ेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 2 6 और 9

शुभ रंग : मरून

आज का उपाय : महादेव शिवशंभू की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. आपसी विश्वास बढ़ाएं.

---- समाप्त ----