आज 14 नवंबर 2025 मेष राशिफल: मेष राशि वाले आर्थिक नियंत्रण को बढ़ाएंगे, मन के मामले सहज रहेंगे

मेष - अनुकूलन का लाभ उठाएंगे. व्यावसायिक लाभ का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. महत्वपूर्ण कार्यों को शाम से पहले कर लेने पर जोर रखें. शिक्षा में रुचि रहेगी. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में अच्छा करेंगे. स्वजनों के साथ भ्रमण मनोरंजन में रुचि लेंगे. तैयारी से आगे बढ़ेंगे. कला कौशल संवरेगा. महत्वपूर्ण मौके बनेंगे. व्यक्तिगत मोर्चां पर धैर्य बनाए रहेंगे. प्रमुख कार्य गति लेंगे. सक्रियता बढ़ाएंगे. प्रियजनों से शुभ समाचार मिलेंगे. विभिन्न मामले लंबित रखने से बचें. जिद में नहीं आएं.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर प्रयास बल पाएंगे. कला कौशल पर ध्यान देंगे. सफलता का प्रतिशत सहज रहेगा. कार्य व्यापार में तेजी दिखाएंगे. समकक्ष सहयोग देंगे. विविध मामलों में शुभता रहेगी.

धन संपत्ति- वित्तीय पक्ष मजबूत बना रहेगा. लेनदेन पर फोकस होगा. आर्थिक नियंत्रण को बढ़ाएंगे. वाणिज्यिक रुटीन संवारेंगे. सबका साथ समर्थन पाएंगे. उधार में व्यापार न करें. कारोबारी मामले आगे बढ़ेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रियजनों के साथ बना रहेगा. मित्रों के साथ श्रेष्ठ समय बिताएंगे. निजी प्रसंग मजबूती पाएंगे. भेंटवार्ता में सफल होंगे. संबंधों में मधुरता रहेगी. रिश्तों में भरोसा बढे़गा. मन के मामले सहज रहेंगे. सभी प्रसन्न रहेंगे. कोमल भावनाओं को बल मिलेगा. संबंधों पर फोकस बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- साख एवं प्रभाव बनाए रखेंगे. सभी का भरोसा जीतेंगे. तेजी रखेंगे. घर में हर्ष आनंद रहेगा. वाणी व्यवहार में सजग रहें. कार्यक्षमता प्रभावी रहेगी. चर्चा में प्रभावी रहेंगे.

शुभ अंक : 6 7 और 9

शुभ रंग : चेरी रेड

आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. चुनरी एवं श्रृंगार की वस्त्ुएं और मिष्ठान्न चढ़ाएं. बड़ों के आज्ञाकारी रहें.

