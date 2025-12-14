आज 14 दिसंबर 2025 मेष राशिफल: कर्मठता बढ़ाएंगे, समकक्षों का सहयोग मिलेगा

मेष - सेवा संबंधी मामलों में सहज प्रयास बढ़ाएंगे. कार्यक्षेत्र में सक्रियता बनी रहेगी. समय पर कार्य पूरा करने का प्रयास करें. उपलब्धियों पर फोकस रखें. अतिउत्साह से बचें. जोखिम के कार्य न करें. आर्थिक लेनदेन में जल्दबाजी से बचें. विरोधियों की सक्रियता बनी रहेगी. लगनशीलता बनाए रखेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. पेशेवरता और कार्य प्रबंधन संवारें. योजनाएं लंबित रखने से बचें. लेनदेन में स्पष्टता रखें. समय प्रबंधन पर जोर रहेगा. कला कौशल से परिणाम संवारें.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में ढिलाई से बचें. लेनदेन में स्पष्टता रखें. सहकर्मियों का समर्थन रहेगा. कारोबारी स्थ्ति संतुलित रखेंगे. लेनदेन व चर्चा में सहज रहेंगे. कर्मठता बढ़ाएंगे. समकक्षों का सहयोग मिलेगा.

धन संपत्ति- बजट पर फोकस बना रहेगा. लाभ प्रतिशत पूर्ववत् रहेगा. वरिष्ठों के साथ सामंजस्य से आगे बढेंगे. प्रबंधन पर ध्यान देंगे. श्रमशीलता का लाभ मिलेगा. रुटीन संवारेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में निरंतरता रखेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक स्तर संतुलित रहेगा. प्रेम और स्नेह के मामलों में धैर्य से काम लें. औरों के बहकावे में नहीं आएं. अहंकार से दूर रहें. रिश्ते संवेदनशील रहेंगे. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. भावनात्मक मामलों में धैर्य रखेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. सहजता दिखाएंगे. रिश्तों में मजबूती आएगी. करीबियों के लिए प्रयासरत रहें.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुशासन रखें. सूझबूझ से आगे बढ़े. आत्मनियंत्रण बनाए रहें. विनम्रता बनाए रहें. खानपान संवारें. स्मार्ट वर्किंग रहेगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 1 5 और 9

शुभ रंग : डीप पिंक

आज का उपाय : भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य दें. आदित्यहृदय स्त्रोत का पाठ करें. सूखे फल और मिश्री का प्रसाद बांटें. सेवा श्रम रखें.

---- समाप्त ----