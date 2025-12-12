आज 12 दिसंबर 2025 मेष राशिफल: बैंकिंग कार्योंं से जुडेंगे, उचित प्रस्ताव मिलेंगे

मेष - मित्रों के साथ यादगार समय बिताएंगे. जरूरी कार्य आज ही पूरे कर लेने पर जोर दें. सभी मामलों में उत्साहित बने रहेंगे. बड़ों की आज्ञा मानेंगे. नियम पालन से आगे बढ़ेंगे. संबंधों में मजबूती आएगी. सबको साथ लेकर चलेंगे. घर परिवार में शुभता का संचार रहेगा. अपनों के सहयोग कार्य पूरे करेंगे. कामकाज में रुचि बनी रहेगी. बहस विवाद से बचेंगे. सहकर्मी सहयोगी होंगे. आवश्यक कार्योंं में बेहतर प्रदर्शन होगा. बौद्धिकता का प्रतिशत बढ़ेगा. कार्य व्यापार सुधार पर रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में सभी को प्रभावित करेंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. आधुनिक विषयों में तेजी रहेगी. पेशेवर गतिविधियों में शीघ्रता दिखाएंगे. कार्यक्षमता मजबूत होगी. उद्योग व्यापार में उत्साहित रहेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक उछाल के अवसरों को भुनाएंगे. बजट से चलेंगे. वाणिज्यिक लाभ पर बढ़ा रहेगा. प्रतिभा प्रदर्शन से जगह बनाएंगे. उपलब्धियों को हासिल करेंगे. बैंकिंग कार्योंं से जुडेंगे. उचित प्रस्ताव मिलेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मकता को बढ़ावा मिलेगा. प्रेम और स्नेह के संवाद में प्रभाव बनाए रखेंगे. रिश्तों में बहकावे से बचेंगे. मित्रों से स्पष्टता बढ़ेगी. सहकार का भाव बढ़ा रहेगा. करीबियों से भेंट मुलाकात होगी. खुशियों को साझा करेंगे. हर्ष आनंद के मौके बनेंगे. मन की बात कहेंगे. सहयोगियों का साथ पाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- कला कौशल संवारेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा. स्पर्धा का भाव रखेंगे. साहस दिखाएंगे.

शुभ अंक : 3 6 और 9

शुभ रंग : मरून

आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. मिश्री और मिठाई बांटें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. पहल बनाए रहें.

