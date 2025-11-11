आज 11 नवंबर 2025 मेष राशिफल: योजनाओं में गति आएगी, पेशेवरता बनी रहेगी

मेष - घर में समय देने पर जोर होगा. प्रबंधन के प्रयास बेहतर बनाए रखेंगे. भौतिक विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. अपनों की सीख सलाह को आदर दें. तेजी से कार्य पूरे करें. रक्त संबंधों को मजबूती मिलेगी. शुभता सहजता रहेगी. परंपराएं निभाएंगे. भवन वाहन के मामले हल होंगे. अति उत्साह और आवेश से बचें. भावनात्मक कार्योंं में जल्दबाजी न करें. संबंध संवारें. जिद और अहंकार से बचें. व्यक्तिगत व्यवहार पर फोकस रखें. निजी मामले सकारात्मक रहेंगे. विनम्रता बढ़ाएं.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में सबका भरोसा बढ़ेगा. वाणिज्य व्यापार पर फोकस बना रहेगा. पद प्रभाव में तेजी आएगी. उद्योग व्यवसाय में वृद्धि होगी. योजनाओं में गति आएगी. पेशेवरता बनी रहेगी.

धन संपत्ति- पद प्रतिष्ठा का लाभ पाएंगे. योग्यता से कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण जगह बनाएंगे. विविध प्रयासों में प्रभावी रहेंगे. महंगी खरीदी पर संभव है. संसाधनों से जुड़े मामले गति लेंगे. कार्यव्यवस्था में रुचि बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- अपनों के साथ जरूरी बात कहने में विनय विवेक बनाए रखें. रिश्तों में धैर्य दिखाएं. अवसर का इंतजार करें. अपनों की सीख सलाह मानें. प्रियजनों की खुशी बनाए रखेंगे. करीबियों संग संवाद बेहतर बनाने पर जोर देंगे. मित्रों की सुनेंगे. भेंट मुलाकात होगी. सरप्राइज दे सकते हैं.

स्वास्थ्य मनोबल- स्वार्थ संकीर्णता को त्यागें. रहन सहन आकर्षक रहेगा. व्यक्तित्व निखरेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. नियमित स्वास्थ्य जांच रखें. मितभाषी रहें.

शुभ अंक : 2 और 9

शुभ रंग : केशरिया लाल

आज का उपाय : रामभक्त हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. बड़ों की सुनें. सहज रहें. ध्यान योग बढ़ाएं.

