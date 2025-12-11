आज 11 दिसंबर 2025 मेष राशिफल: मेष राशि वालों को करियर, धन और रिश्तों में मिलेंगे सफलता के संकेत! जानें कैसा बीतेगा दिन

मेष - तेज एवं संतुलित गति से लक्ष्यों को साधेंगे. मित्रों व परिचितों की मदद से आगे बढ़ने में आसानी होगी. आधुनिक विषयों में रुचि रहेगी. व्यवस्था मजबूत रखेंगे. सफलता का प्रतिशत ऊँचा रहेगा. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में बेहतर बने रहेंगे. पेशेवर मामलों में सक्रियता दिखाएं. प्रतिभा से जगह बनाएंगे. कार्य प्रदर्शन संवर पर रहेगा. लोभ प्रलोभन से बचेंगे. जरूरी कार्य को लंबित रखने से बचेंगे. सूझबूझ से काम लेंगे. कार्यक्षमता बेहतर रहेगी. करियर कारोबार में शुभता बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय - महत्व के कार्य गति पाएंगे. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. तथ्यों पर ध्यान देंगे. सफलता प्रतिशत बेहतर रहेगा. व्यापार में तेजी रहेगी. विविध मामलों में सक्रियता बढ़ाएंगे. समकक्ष सहयोग देंगे.

धन संपत्ति - वित्तीय पक्ष मजबूत बना रहेगा. लेनदेन में सहज रहेंगे. लाभ पर फोकस बना रहेगा. आर्थिक नियंत्रण को बढ़ावा मिलेगा. पेपरवर्क और स्पष्टता रखेंगे. आर्थिक पक्ष प्रभावशाली रहेगा. बैंकिंग मामले संवरेंगे.

प्रेम मैत्री - प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. भावनात्मक संवाद प्रभावपूर्ण रहेगा. रिश्तों में भरोसा रखेंगे. समकक्षों का साथ पाएंगे. मन के मामले सकारात्मक बनेंगे. संबंध मजबूत होंगे. विनम्रता बनाए रखेंगे. मित्रों से मुलाकात होगी. खुशियों को साझा करेंगे. बहस से बचें. भावनात्मक प्रदर्शन पर अंकुश बढ़ाएं.

स्वास्थ्य मनोबल - कौशल को बल मिलेगा. प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे. बौद्धिक सक्रियता बढ़ाएंगे. स्पर्धा का भाव रहेगा. स्वास्थ्य मिश्रित रहेगा. मनोबल बना रहेगा.

शुभ अंक : 3 और 9

शुभ रंग : सिंदूरी

आज का उपाय : श्रीहरि भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. लाल पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. वचन पालन बनाए रखें.

