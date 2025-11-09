scorecardresearch
 

Feedback

आज 9 नवंबर 2025 मेष राशिफल: कला कौशल संवारेंगे, साहस पराक्रम से उचित जगह बनाएंगे

Aaj ka Mesh Rashifal 9 November 2025, Aries Horoscope Today: करियर में लाभ एवं प्रभाव बढ़ेगा. प्रतिभा प्रदर्शन में बेहतर बने रहेंगे. आवश्यक लक्ष्य साधेंगे. कला कौशल संवारेंगे. साहस पराक्रम से उचित जगह बनाएंगे.

Advertisement
X
aries horoscope
aries horoscope

मेष- कारोबारी विस्तार पर ध्यान देंगे. संपर्क एवं प्रभाव क्षेत्र बड़ा होगा. सामाजिक गतिविधियों में रुचि दिखाएंगे. श्रेष्ठ जनों से भेंट मुलाकात होगी. चर्चा में सफलता पाएंगे. सुलह सामंजस्य बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में गति आएगी. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. साहसिक कार्यों को गति मिलेगी. मान सम्मान बढ़ेगा. कार्यशैली प्रभावी रहेगी. आर्थिक मामले पक्ष में रहेंगे. बचत बढे़गी. भव्य आयोजन से जुड़ सकते हैं. दान धर्म बढ़ाएंगे. संस्कारों को बल देंगे. बड़प्पन का भाव बढ़ाएं.

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. करियर में लाभ एवं प्रभाव बढ़ेगा. प्रतिभा प्रदर्शन में बेहतर बने रहेंगे. आवश्यक लक्ष्य साधेंगे. कला कौशल संवारेंगे. साहस पराक्रम से उचित जगह बनाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष सबल बना रहेगा. विविध वित्तीय प्रयास संवारेंगे. लेनदेन में बेहतर स्थिति रहेगी. विभिन्न योजनाएं गति पाएंगी. सामूहिक कार्यों में सक्रियता बनाए रहेंगे. पैतृक पक्ष बल पाएगा.

सम्बंधित ख़बरें

प्रभाव बढ़ेगा, सामंजस्यता बनाए रखेंगे 
मेष: धन की स्थिति में सुधार होगा, आपका सम्मान बढ़ेगा 
प्रयासों में तेजी रखेंगे, शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे 
मेष: आज उधार लेन देन से बचें, मन में नेगेटिव विचार ना पालें 
मेष: अपना पराक्रम बढ़ाने का समय है, भाग्य का साथ मिलेगा 

प्रेम मैत्री- पारिवारिक संबंधों में आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. मन की बात आगे बढ़ा पाएंगे. लोगों के साथ चर्चा संवाद स्नेह बढ़ाएंगे. भाई बंधुओं का सहयोग पाएंगे. प्रेम व मित्रता के प्रयास सफल होंगे. जरूरी बात अपनों से कहेंगे. संबंधों को मजबूती देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- जीत की भावना बढ़ेगी. सम्मान में वृद्धि होगी. उत्साह से आगे बढ़ेंगे. व्यवहार एवं व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. खानपान संवरेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 1 2 9

शुभ रंग : ब्राइट रेड

आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्य दें. ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें. मिश्री और सूखे मेवों का प्रसाद बांटें. सहकार बनाए रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement