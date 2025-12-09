scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 9 दिसंबर 2025 मेष राशिफल: सबके हित का ख्याल रखें, रिश्तों में विनम्रता बनाए रहें

Aaj ka Mesh Rashifal 9 December 2025, Aries Horoscope Today: आर्थिक लक्ष्य पाएंगे. पद प्रतिष्ठा बढ़ाने पर जोर होगा. भवन वाहन में सक्रियता बनाए रखेंगे. लाभ प्रतिशत अच्छा रहेगा. विविध मामले पक्ष में रहेंगे.

Advertisement
X
aries horoscope
aries horoscope

मेष - पारिवारिक जुड़ाव में वृद्धि होगी. घरवालों की अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास बढ़ाएंगे. निजी संबंधों में सुधार की कोशिश रखें. प्रबंधकीय एवं प्रशासकीय मामलों में उत्साह बना रहेगा. सक्रियता बनाए रखेंगे. व्यवस्था को मजबूत रखें. घर परिवार से करीबी बढ़ेगी. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढे़गा. जरूरी बात साझा कर सकते हैं. सबके प्रति स्नेह का भाव रखें. पैतृक विषय प्राथमिकता में रहेंगे. बहस विवाद की स्थिति में असहज वातावरण बनने की आशंका है.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज को बेहतर बनाए रखेंगे. पेशेवरों से बनाकर चलेंगे. अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. कारोबार में तेजी रहेगी. करियर व्यवसाय में रुटीन रखेंगे. प्रबंधकीय सफलता से उत्साहित रहेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लक्ष्य पाएंगे. पद प्रतिष्ठा बढ़ाने पर जोर होगा. भवन वाहन में सक्रियता बनाए रखेंगे. लाभ प्रतिशत अच्छा रहेगा. विविध मामले पक्ष में रहेंगे. सुविधा संसाधनों को बढ़ावा मिलेगा.

सम्बंधित ख़बरें

Aries daily horoscope labor needed avoid financial loss
मेष राशि वालों के लिए मेहनत जरूरी, धन हानि से बचाव करें  
सीख सलाह पर ध्यान दें, स्वजनों की खुशी बढ़ाएं 
Mesh rashi health will improve and there are chances of financial gain
मेष राशि वालों का स्वास्थ्य सुधरेगा, धन लाभ के योग 
कार्यक्षेत्र में स्थिति बेहतर होगी, शुभ रंग- सफेद 
महत्वपूर्ण चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे, सहयोग की भावना बढे़गी 

प्रेम मैत्री- व्यक्तिगत विषयों में रुचि बढ़ेगी. अपनों का समर्थन जुटाने पर बल रहेगा. रिश्तों पर ध्यान देंगे. अपनों के साथ वादविवाद में नहीं पड़ें. स्पष्टता से बात कहें. मित्रों से भेंट होगी. प्रियजन सहयोगी होंगे. बड़ों की सलाह का सम्मान रखें. सबके हित का ख्याल रखें. रिश्तों में विनम्रता बनाए रहें.

स्वास्थ्य मनोबल- लक्ष्य के लिए कोशिश बनाए रहेंगे. पूर्वाग्रहयुक्त बातों व विचारों से बचें. व्यक्तित्व संवार पाएगा. स्वास्थ्य जांच बनाए रखें. आदर सत्कार बढ़ाएं.

Advertisement

शुभ अंक : 3 और 9
शुभ रंग : लाल
आज का उपाय : महावीर बजरंगबली जी की पूजा वंदना करें. ओम् हनुमते नमः का जाप करें. लाल वस्तुएं दान व प्रयोग करें. पूर्वाग्रह से बचें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement