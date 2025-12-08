आज 8 दिसंबर 2025 मेष राशिफल: सीख सलाह पर ध्यान दें, स्वजनों की खुशी बढ़ाएं

मेष - करियर व्यापार में अनुकूलन बना रहेगा. अधिकारियों एवं वरिष्ठों की अपेक्षाओं कोप पूरा करेंगे. परिस्थिति के अनुरूप प्रदर्शन रहेगा. अपनों को आदर देंगे. धैर्य धर्म का पालन रखेंगे. आर्थिक विषयों में सूझबूझ दिखाएंगे. भावुकता में आकर अतार्किक फैसले लेने से बचें. वाणी व्यवहार में विनम्रता दिखाएं. व्यक्तिगत प्रयासों में पहल बनाए रखेंगे. प्रबंधन पर फोकस होगा. निजी मामलों में मिश्रित स्थिति बढ़ेगी. प्रशासन के प्रयास गति पाएंगे. खानपान पर ध्यान देंगे. शुभता सहजता रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवरों की बेहतर स्थिति रहेगी. कला कौशल पर बल देंगे. साहस व सक्रियता बढ़ाएंगे. पैतृक व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे. विविध अनुबंधों को निभाएंगे. कामकाजी विषय पक्ष में बने रहेंगे.

धन संपत्ति- वाणिज्यिक गतिविधियां संवरेंगी. महत्वपूर्ण कार्यों को गति दे पाएंगे. संग्रह एवं बचत में वृद्धि होगी. तेजी दिखाएंगे. समकक्षों से तालमेल बना रहेगा. प्रतिभा प्रदर्शन बढ़त पर बना रहेंगे.

प्रेम मैत्री- घर में सहज वातावरण रहेगा. पूर्वाग्रह व पक्षपात की स्थिति से बचेंगे. अतिसंवेदनशीलता नहीं दिखाएंगे. स्वार्थ संकीर्णता से संबंध प्रभावित हो सकते हैं. प्रिय से भेंट में रुचि रहेगी. भावनात्मक प्रदर्शन सामान्य रहेगा. मन की बात कहने में धैर्य रखें. सीख सलाह पर ध्यान दें. स्वजनों की खुशी बढ़ाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान सामान्य रहेगा. नियमित स्वास्थ्य जांच बनाए रखें. अनुशासन बढ़ाएं. शालीनता से कार्य करें. व्यक्तित्व पर ध्यान दें.

शुभ अंक: 2 8 और 9

शुभ रंग: लाल गुलाबी

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना व अभिषेक करें. व्रत संकल्प बनाए रखें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सोम् सोमाय नमः का जाप करें. अहंकार से बचें.

