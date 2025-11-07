आज 7 नवंबर 2025 मेष राशिफल: प्रयासों में तेजी रखेंगे, शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे

मेष- परिवार के लोगों के सहयोग से महत्वपूर्ण मामले पक्ष में बने रहेंगे. वाणी व्यवहार से सबका दिल जीतेंगे. व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. अतिथि का आदर सम्मान रखेंगे. संग्रह संरक्षण में रुचि रहेगी. बैंकिंग कार्योंं में रुचि दिखाएंगे. साज संवार पर जोर रहेगा. आर्थिक मजबूती बढ़ेगी. शुभ सूचना मिलेगी. बड़प्पन रखेंगे. इच्छित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. अच्छे होस्ट बने रहेंगे. महत्वपूर्ण वार्ताएं सफल होंगी. धार्मिक एवं परंपरागत कार्यों से जुड़ेंगे. मूल्यवान वस्तु प्राप्त हो सकती है.



नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में शुभता का संचार रहेगा. लक्ष्य पर फोकस बनाए रहेंगे. परिस्थितियां की सकारात्मकता उत्साहित रखेगी. निर्णय लेने में सहज रहेंगे. वरिष्ठों का समर्थन मिलेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक संग्रह पर जोर देंगे. बैंकिंग मामलों में गति लाएंगे. ि लाभ और प्रभाव बेहतर बनेंगे. योजनागत प्रयासों में तेजी रखेंगे. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सफलता प्रतिशत बढ़त पर रहेगा.

प्रेम मैत्री- जिम्मेदारी का भाव बना रहेगा. रक्त संबंधों को संवारेंगे. सुख सौख्य के पल अपनों से साझा करेंगे. चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. घर परिवार से करीबी बढ़ाएंगे. शुभ कार्य की रूपरेखा बनेगी. मेहमानों का आना होगा. वचन पालन रखेंगे. प्रेम संबंध मजबूत होंगे. संवेदनशीलता बनाए रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मविश्वास ऊंचा रखेंगे. श्रेष्ठ कार्य आगे बढ़ाएंगे. खानपान उम्दा बना रहेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. व्यक्तित्व निखरेगा. स्वास्थ्य सुधार पाएगा.

शुभ अंक : 6 7 और 9

शुभ रंग : चेरी रेड

आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. व्रत संकल्प बढ़ाएं. वचन पालन रखें.

