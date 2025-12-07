scorecardresearch
 
आज 7 दिसंबर 2025 मेष राशिफल: महत्वपूर्ण चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे, सहयोग की भावना बढे़गी

Aaj ka Mesh Rashifal 7 December 2025, Aries Horoscope Today: साथियों से संबंध संवरेंगे. महत्वपूर्ण चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे. सहयोग की भावना बढे़गी. प्रेम प्रसंग सुखकर रहेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. प्रियजन से भेंट होगी. चर्चां संवाद बेहतर रहेगा. मित्र उत्साह बनाए रहेंगे.

मेष- लोगों के साथ सहज संवाद बनाए रखेंगे. सूझबूझ और साहस से इच्छित सफलताएं पाएंगे. तैयारी एवं कौशल के साथ आगे बढ़ेंगे. सभी का सहयोग बनाए रखेंगे. संपर्क संवाद बढ़ाएंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. धैर्य और धर्म बना रहेगा. पेशेवर संबंधों को संवारेंगे. शुभ सूचनाएं मिल सकती हैं. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. बड़ी सोच बनाए रखेंगे. वरिष्ठों व मित्रों का साथ पाएंगे. निजकार्यों को बल मिलेगा. प्रबंधन क्षमता का भरपूर लाभ उठाएंगे. व्यावसायिक कार्यों को साधेंगे.

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक कार्यों को गति देंगे. कार्य विस्तार की योजनाओं में शामिल होंगे. करियर कारोबार अच्छा रहेगा. व्यवसाय में प्रभावशाली रहेंगे. जिम्मेदारी निभाएंगे. विभिन्न अवसरों का लाभ लेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष सबल बना रहेगा. विविध वित्तीय प्रयास गति लेंगे. लंबित मामलों में तेजी आएगी. लाभ में वृद्धि होगी. पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी. अधिकारियों से भेंट करेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- साथियों से संबंध संवरेंगे. महत्वपूर्ण चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे. सहयोग की भावना बढे़गी. प्रेम प्रसंग सुखकर रहेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. प्रियजन से भेंट होगी. चर्चां संवाद बेहतर रहेगा. मित्र उत्साह बनाए रहेंगे. आदरभाव में वृद्धि होगी. भ्रमण पर जा सकते हैं.

स्वास्थ्य मनोबल- आदरभाव बढ़ा रहेगा. सहयोग समर्थन रखेंगे. सूझबूझ और सामंजस्य से कार्य सधेंगे. उत्साह मनोबल रखेंगे. पद प्रतिष्ठा पाएंगे.

शुभ अंक : 1 और 9

शुभ रंग : गेरुआ

आज का उपाय : भगवान भास्कर को अर्घ्यं दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे मेवे व मिश्री बांटें. व्यवस्था संवारें.

---- समाप्त ----
