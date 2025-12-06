आज 6 दिसंबर 2025 मेष राशिफल: मेष राशि वाले करियर व्यापार में सक्रियता बढ़ाए रहेंगे, साहस पराक्रम से काम लेंगे

मेष - सामाजिक सद्भाव को बढ़ाएंगे. अपनों के साथ संपर्क संवाद संवारेंगे. भाई बंधुओं के सहयोग से आगे बढ़ेंगे. संपर्क क्षेत्र बड़ा बनाएंगे. साहस पराक्रम बना रहेगा. लोगों से मेलजोल में सहज रहेंगे. सुख सुविधाओं पर जोर रखेंगे. साख प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. जिम्मेदारों से भेंट होगी. आलस्य त्यागें. वातावरण अनुकूल रहेगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. जानकारी जुटाने में सफल होंगे. कामकाजी विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. वाणिज्यिक प्रबंधन को बल मिलेगा. तेजी से काम निकालेंगे.

नौकरी व्यवसाय- विविध कारोबारी प्रयासों में गति आएगी. करियर व्यापार में सक्रियता बढ़ाए रहेंगे. वाणिज्यिक कार्यों में उत्साह रहेगा. पेशेवर यात्रा संभव है. प्रबंधन को बल मिलेगा. साहस पराक्रम से काम लेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. विस्तार की योजनाएं फलीभूत होंगी. लाभ बढ़त पर बना रहेगा. श्रेष्ठ प्रयासों को आगे बढाएंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. सभी का सहयोग पाएंगे. सहजता व सामंजस्यता बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- व्यवहार में मधुरता बनी रहेगी. संबंधों को संवारेंगे. भाईचारा बल पाएगा. व्यक्तिगत संबंधों का बढ़ावा मिलेगा. परिजनों से सुख साझा करेंगे. जन सेवा की भावना रखेंगे. रिश्तों को बल देंगे. विनम्रता रखेंगे. मित्रों का साथ पाएंगे. परिचितों करीबियों के साथ समय बिताएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान आकर्षक रहेगा. वाणी व्यवहार में असरदार रहेंगे. पहल बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य सुधार होगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे.

शुभ अंक : 6 8 9

शुभ रंग : गेंहुंआ

आज का उपाय : हनुमानजी की पूजा वंदना करें. न्यायदेव शनिदेव का स्मरण बढ़ाएं. काली वस्तुओं का दान करें. साहस रखें

