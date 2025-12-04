आज 4 दिसंबर 2025 मेष राशिफल: बैंकिंग कार्यों में गति आएगी, करियर व्यवसाय संवरेगा

मेष- घर परिवार में हर्ष आनंद बना रहेगा. वाणिज्यिक संबंधों में बेहतर बने रहेंगे. कार्यक्षेत्र में उचित जगह बनाए रखेंगे. संपर्क संवाद में प्रभावी बने रहेंगे. सबके साथ समन्वय रखेंगे. परिचय व संपर्क का लाभ मिलेगा. परिजनों से करीबी बनाए रखेंगे. नए लोगों से वार्ता में सहज रहेंगे. व्यक्तिगत कार्यों में तेजी लाएंगे. घर में हर्ष आनंद का वातावरण रहेगा. लक्ष्य फोकस बढ़ाए रखेंगे. भावनात्मक पक्ष पर ध्यान देंगे. विभिन्न कार्य गति लेंगे. लगन से परिणाम संवारेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज अपेक्षा से अच्छा रहेगा. परंपरागत कार्यों को गति देंगे. प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप रहेगा. विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे. वरिष्ठों की मदद प्राप्त करेंगे. एक दूसरे के सहयोग पाएंगे. उत्साह से आगे बढ़ेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक प्रबंधन बेहतर बना रहेगा. बचत के प्रयास बल पाएंगे. बैंकिंग कार्यों में गति आएगी. करियर व्यवसाय संवरेगा. विभिन्न मामलों में लाभ पर फोकस बढ़ाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. संरक्षण में रुचि रहेगी.

प्रेम मैत्री- स्वजनों का घर आगमन होगा. सबका मान सम्मान बनाए रखेंगे. बड़प्पन की सोच रहेगी. परिचितों के साथ खुशियां साझा करेंगे. घर में शुभ वातावरण बना रहेगा. मन की बात कहने में निसंकोच रहेंगे. संबंधियों से करीबी बढ़ेगी. भव्य आयोजन से जुड़ेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होगा. व्यक्तिगत मामले संवरेंगे. खानपान पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. वरिष्ठों से भेंट होगी. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 3 7 और 9

शुभ रंग : सिंदूरी लाल

आज का उपाय : भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. जिम्मेदार बनें.

