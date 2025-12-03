आज 3 दिसंबर 2025 मेष राशिफल: मेष राशि वाले औद्योगिक कार्यों में बढ़ेंगे आगे, सभी से तालमेल बनाए रखेंगे

मेष - सभी के साथ और सहयोग से विभिन्न क्षेत्रों में उम्दा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. नवीन कार्यों में बेहतर प्रदर्शन रहेगा. चहुंओर सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. प्रतिभा दिखाने के अवसर बढ़ेंगे. रचनात्मक व्यवसाय में प्रभावी रहेंगे. इच्छित कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. नवाचार पर जोर रखेंगे मानसिक शक्ति को बल मिलेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. संस्कारों पर जोर बनाए रखेंगे. जीवनस्तर ऊंचा रहेगा. सृजन कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व में सरलता रहेगी. पारिवारिक विषयों में रुचि बढ़ाएंगे.



नौकरी व्यवसाय- कारोबारी निसंकोच आगे बढे़ंगे. कामकाजी वातावरण अनुकूल रहेगा. महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होंगे. पेशेवर बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे. औद्योगिक कार्यों में आगे रहेंगे. सक्रियता व सामंजस्य बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने पर फोकस बढ़ेगा. प्रयासों में गति आएगी. लेनदेन में सहजता बनाए रखेंगे. लाभ का प्रतिशत संवार पाएगा. व्यवसाय मजबूत बना रहेगा. समकक्षों का भरोसा जीतेंगे.

प्रेम मैत्री- घर में हर्ष आनंद बढ़ा रहेगा. परिवार में सभी की भावनाओं का आदर सम्मान करेंगे. परस्पर विश्वास बढ़ेगा. स्नेह भाव में वृद्धि होगी. बड़प्पन बनाए रखेंगे. संबंधों में सकारात्मकता रहेगी. भावनात्मक संवाद में बेहतर रहेंगे. रिश्तों में शुभता रखेंगे. सभी से तालमेल बनाए रखेंगे. प्रियजन से मुलाकात होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- कलात्मकता बढ़ेगी. कौशल पर जोर देंगे. वाणी व्यवहार में मिठास रखेंगे. उत्साह मनोबल में वृद्धि होगी. खानपान प्रभावी रहेगा. स्वास्थ्य सुधार में होगा.

शुभ अंक : 3 6 9

शुभ रंग : अंजीर समान

आज का उपाय : भगवान सिद्धीविनायक श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. व्रत संकल्प बढ़ाएं.

---- समाप्त ----