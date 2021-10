आज 23 अक्टूबर 2021 का मेष राशिफल, कार्तिक के पहले शनिवार पर बन रहा धनलाभ का योग, बैंक बैलेंस बढ़ेगा

Aries/Mesh, Aaj Ka Rashifal- मेष राशि के जातकों के परिवार में हर्ष आनंद बना रहेगा. प्रभावशाली और श्रेष्ठ समय बना हुआ है. लोगों की नजर आप बनी हुई है. साख सम्मान और सहकार से उत्साहित रहेंगे. तेजी से काम लें. समय प्रबंधन पर जोर देंगे. अनुशासन प्रियता बढ़ेगी. वचनों का पालन करेंगे. कार्य व्यापार में नियमन बढ़ेगा. अपनों का सहयोग पाएंगे.

धन लाभ - सफलता की कहानी लिखने का समय है. जो भी करेंगे सफलता पाएंगे. ज्ञान और अनुभव से स्वहित और जनहित दोनों साधेंगे. बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी.

प्रेम मैत्री- परिजनों और प्रियजनों से करीबी बढ़ेगी. अपनों के साथ श्रेष्ठ समय बिताएंगे. भेंट उपहार लेना-देना भाएगा. व्यक्ति विशेष को सरप्राइज कर सकते हैं. प्रस्ताव मिलेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- उत्तम स्वास्थ्य बना रहेगा. उच्च मनोबल से आगे बढ़ेंगे. रक्त विकार दूर होंगे. जीवन स्तर संवार पर रहेगा. लोकप्रियता बढ़ेगी. सौंदर्यबोध बढ़ेगा. प्रकृति से जुड़ाव बढ़ाएंगे.

शुभ अंक: 2 और 3

शुभ रंगः कत्थई

आज का उपायः सामाजिकता के प्रति झुकाव बढ़ाएं. लोगों को समान नजरिए से देखें. पीली वस्तुओं का दान करें.

अपनी राशि से जुड़ी हर खबर यहां पढ़ें

Aries daily horoscope, mesh rashifal, aaj ka mesh rashifal in hindi, aries horoscope today in hindi, 23 October 2021 mesh rashifal, mesh rashifal today, Aries Horoscope, Today Aries Horoscope, Mesh Rashi fal, Aaj Ka Rashifal, October rashifal, Aries Daily Horoscope In Hindi, zodiac sign, astrology, aaj ka arthik rashifal, aaj ka arthik rashifal, aaj ka rashifal,