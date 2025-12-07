scorecardresearch
 
Aaj ka Rashifal 7 दिसंबर 2025: कन्या राशि वालों को शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी, जाें क्या कहती है आपकी राशि

Aaj ka Rashifal 7 दिसंबर 2025, Horoscope Today: कन्या राशि वाले ऊर्जा उत्साह से भरे रहेंगे. प्रतिस्पर्धा और भेंटवार्ता में स्पष्ट रहेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों में सक्रियता दिखाएंगे. सुलह सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी.

मेष: लोगों के साथ सहज संवाद बनाए रखेंगे. सूझबूझ और साहस से इच्छित सफलताएं पाएंगे. तैयारी एवं कौशल के साथ आगे बढ़ेंगे. सभी का सहयोग बनाए रखेंगे. संपर्क संवाद बढ़ाएंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. धैर्य और धर्म बना रहेगा. पेशेवर संबंधों को संवारेंगे. शुभ सूचनाएं मिल सकती हैं. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. बड़ी सोच बनाए रखेंगे. वरिष्ठों व मित्रों का साथ पाएंगे. निजकार्यों को बल मिलेगा. प्रबंधन क्षमता का भरपूर लाभ उठाएंगे. व्यावसायिक कार्यों को साधेंगे.

शुभ अंक: 1 और 9

शुभ रंग: गेरुआ

आज का उपाय: भगवान भास्कर को अर्घ्य दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे मेवे व मिश्री बांटें. व्यवस्था संवारें.

वृष: कुल परिवार के मामलों को गति देंगे. बचत व बैंकिंग के कार्य बनेंगे. संग्रह संरक्षण को बढ़ावा देंगे. संपर्कों का लाभ उठाएंगे. आस्था एवं भक्ति बढ़ाएंगे. संबंधियों से तालमेल रहेगा. अनुभवियों से सलाह लेंगे. स्वास्थ्य बेहतर होगा. जोखिमपूर्ण कार्यों से बचेंगे. निंरतरता पर ध्यान देंगे. व्यक्तिगत गतिविधियां बढ़ेंगी. धर्म में रुचि लेंगे. मनोरंजक यात्रा पर जा सकते हैं. धनधान्य से संबंधित कार्य बनेंगे. सभी मामलों में तेजी बनी रहेगी. कार्य व्यापार में प्रभाव बनाए रखेंगे. जोखिम उठा सकेंगे.

शुभ अंक: 6 7 और 9

शुभ रंग: श्वेत

आज का उपाय: भगवान भास्कर को अर्घ्य दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे फल व मिश्री बांटें. बड़ा सोचें.

मिथुन: आधुनिक कार्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएंगे. नई सोच के लोगों का साथ बनाए रखेंगे. परस्पर भरोसा बढ़ेगा. अपनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. सहकार की भावना रखेंगे. रुटीन पर फोकस बढ़ाएंगे. चर्चा संवाद मेंं सजग रहेंगे. अनुशासन बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार में जिम्मेदारियों को निभाएंगे. धैर्य से कार्य करेंगे. व्यवस्थागत प्रयासों में सतर्क रहेंगे. वाणी व्यवहार सरल रहेगा. आवश्यक कार्यों में तेजी रखेंगे. रचनात्मकता गतिविधियों में पहल रहेगी. सीख सलाह व सहकार बढ़ाएंगे.

शुभ अंक: 1 5 और 7

शुभ रंग: अखरोट समान

आज का उपाय: भगवान भास्कर को अर्घ्य दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे फल व मिश्री बांटें. सहजता बढ़ाएं.

कर्क: जरूरी बातों को अनदेखा न करें. निवेश कार्यों को प्राथमिकता में बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक सफलता पाएंगे. अनुकूल वातावरण से उत्साहित रहेंगे. कार्ययोजनाएं गति लेंगी. व्यवहार पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. रिश्तों को मजबूती देंगे. सेवाकार्यों में बेहतर प्रदर्शन रहेगा. समकक्षों व सहयोगियों का समर्थन पाएंगे. कार्यशैली प्रभावशाली रहेगी. निजी विषयों में रुचि लेंगे. जिम्मेदारों का सहयोग मिलेगा. कला कौशल से जगह बनाएंगे. विपक्ष के प्रति सजगता बढ़ाएंगे. परिश्रम में विश्वास रहेगा.

शुभ अंक: 1 2 और 7

शुभ रंग: हल्का गुलाबी

आज का उपाय: भगवान भास्कर को अर्घ्य दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे फल व मिश्री बांटें. योजनानुसार कार्य करें.

सिंह: अच्छे लाभ की स्थिति साहस बढ़ाएगी. करियर कारोबार में प्रभावी बने रहेंगे. प्रतियोगिता बढ़ाएंगे. जोखिम के कार्यों में रुचि लेंगे. करियर व्यापार में सबको जोड़े रखेंगे. साझा प्रयासों सक्रियता आएगी. भूमि भवन के विषयों में गति आएगी. विभिन्न प्रयास संवरेंगे. करीबी सतर्कता बढ़ाएंगे. नेतृत्व के प्रयासों को बल मिलेगा. सहकारिता के कार्यों में तेजी दिखाएंगे. करीबीजन उपलब्धि पाएंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे. उमंग उत्साह से विविध कार्य करेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि बनी रहेगी.

शुभ अंक: 1 7 और 9

शुभ रंग: गहरा गुलाबी

आज का उपाय: भगवान भास्कर को अर्घ्य दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे फल व मिश्री बांटें. तेजी रखें.

कन्या: सरकारी कामों में उत्साह बना रहेगा. अधिकारियों से भेंट में सहज होंगे. करियर कारोबार में उत्तम स्थिति रहेगी. परस्पर सहयोग से कार्य करेंगे. घर का वातावरण आनंदमय बना रहेगा. परिजन आपसी सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. मन की बात कह पाएंगे. खानपान में सात्विकता रखेंगे. ऊर्जा उत्साह से भरे रहेंगे. प्रतिस्पर्धा और भेंटवार्ता में स्पष्ट रहेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों में सक्रियता दिखाएंगे. सुलह सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. अवसरों का लाभ उठाएंगे. मित्रों संग वक्त बिताएंगे.

शुभ अंक: 1 5 7

शुभ रंग: पिस्ता कलर

आज का उपाय: भगवान भास्कर को अर्घ्य दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे फल व मिश्री बांटें. सहकारिता बढ़ाएं.

तुला: भाग्य की चाल बेहतर बनी रहेगी. करियर कारोबार में उछाल आएगा. हर क्षेत्र में आगे बने रहेंगे. दीर्घकालिक योजनाओं में सक्रियता बनाए रखेंगे. बड़प्पन बढ़ा हुआ रहेगा. सूझबूझ व लगन से कार्य करेंगे. आर्थिक लाभ बढ़त पर रहेगा. निजी विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. परिवार में सुखद वातावरण बना रहेगा. भावनात्मक पक्ष सहज बना रहेगा. संबंधों का निभाने में संकोच का भाव रहेगा. भावुकता में निर्णय नहीं लेंगे. निजी संबंधों में सहजता रखेंगे. घर परिवार में शुभता का संचार रहेगा.

शुभ अंक: 6 7 और 9

शुभ रंग: क्रीम कलर

आज का उपाय: भगवान भास्कर को अर्घ्य दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे फल व मिश्री बांटें. विवाद से बचें.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के जातकों को आज विशेष रूप से लेनदेन और अनुबंधों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. धूर्तों से सतर्क रहें और किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचें. दूसरी ओर, मीन राशि के लिए प्रबंधन और स्मार्ट वर्किंग पर ध्यान केंद्रित करना सफलता की कुंजी होगा. ये भविष्यवाणियाँ केवल मार्गदर्शन हैं, लेकिन सही दिशा में प्रयास करने से परिणाम हमेशा सकारात्मक होते हैं.

शुभ अंक: 1 3 और 7

शुभ रंग: आसामानी

आज का उपाय: तुलसी को जल दें और मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें.

धनु: कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण एवं महत्वाकांक्षा योजनाओं को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे. मान सम्मान में वृद्धि होगी. वाणी व्यवहार आकर्षक रहेंगे. व्यक्तिगत प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा. मान सम्मान बढ़त पर रहेगा. आस्था संस्कार पर जोर रखेंगे. भव्यता और साज सज्जा पर जोर रहेगा. जीवन स्तर संवरेगा. वाणी व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. लोकप्रियता बढ़ेगी. लाभ बढ़त पर रहेगा. श्रेष्ठ कार्यों से जुड़ेंगे. नए लोगों से भेंट व चर्चा में सहज रहेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे.

शुभ अंक: 1 3 और 7

शुभ रंग: लाल चंदन

आज का उपाय: भगवान भास्कर को अर्घ्य दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे फल व मिश्री बांटें. सहकार बढ़ाएं.

मकर: कमर्ठता और प्रतिभा के बल पर महत्वपूर्ण लक्ष्य पाएंगे. योजनाओं को बल मिलेगा. आत्मविश्वास बनाए रखेंगे. लक्ष्यों को वक्त पर पूरा करें. करियर व्यापार में सहजता बनी रहेगी. भेंटवार्ताओं में प्रभावी रहेंगे. आधुनिक विषयों में रुचि बढ़ेगी. नवीन मामले पक्ष में बनेंगे. सौदे समझौते गति लेंगे. स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे. जिम्मेदारी निभाएंगे. सक्रियता से जगह बनाएंगे. सृजनशीलता बढे़गी. लंबित कार्यों को गति देंगे. आशंकाएं दूर होंगी. रचनात्मकता बल पाएगी. योजनाओं में तेजी लाएंगे.

शुभ अंक: 7 8 और 9

शुभ रंग: बैंगनी

आज का उपाय: भगवान भास्कर को अर्घ्य दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे फल व मिश्री बांटें. विनम्र रहें.

कुंभ: शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावपूर्ण स्थिति बनाए रखेंगे. साहस पराक्रम को बल मिलेगा. महत्वपूर्ण कार्य पक्ष में बनेंगे. आर्थिक मामले उचित दिशा में गति लेंगे. वाणिज्यिक गतिविधियों में रुचि बनी रहेगी. कार्य व्यापार में सहकारिता बढ़ाएंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. वाणिज्य व्यापार में प्रभावी बने रहेंगे. बंधुजनों से संबंध मजबूत बनाए रखेंगे. यात्रा के अवसर बनेंगे. आस्था बढ़ेगी. शुभ संदेशों का आदान प्रदान बढ़ा रहेगा. संपर्क संचार का क्षेत्र बड़ा होगा. मित्रों के साथ समय बिताएंगे.

शुभ अंक: 1 7 और 8

शुभ रंग: गेंहुंआ

आज का उपाय: भगवान भास्कर को अर्घ्य दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे फल व मिश्री बांटें. प्रशिक्षण बढ़ाएं.

मीन: निजी योजनाओं पर फोकस बना रहेगा. करियर व्यापार में अधिकारियों का सहयोग बढ़ा रहेगा. सहकर्मियों का समर्थन पाएंगे. वरिष्ठों का विश्वास जीतेंगे. उत्साहपूर्वक आगे बढ़ेंगे. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. प्रबंधन में बेहतर रहेंगे. रीति नीति पर अमल रखेंगे. तर्कशील बने रहेंगे. परिस्थिति उम्मीद के अनुरूप रहेगी. आर्थिक उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. वाणिज्यिक सौदेबाजी पक्ष में रहेगी. पेशेवर चर्चाओं को गति देंगे. कला कौशल को बल मिलेगा. सभी मामलों में सकारात्मक परिणाम पाएंगे.

शुभ अंक: 1 3 7

शुभ रंग: स्वर्णिम

आज का उपाय: भगवान भास्कर को अर्घ्य दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे फल व मिश्री बांटें. पूर्वाग्रह त्यागें.

---- समाप्त ----
