Maha Shivaratri 2022: भगवान शिव को बेहद प्रिय हैं ये 8 चीजें, जल्द हो जाते हैं प्रसन्न

Maha Shivaratri 2022: देश भर में आज महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है. महाशिवरात्रि व्रत फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया जाता है. आज के दिन भक्त व्रत रखते हैं और पूरे सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करते हैं. महाशिवरात्रि के दिन देश के बारह ज्योतिर्लिंगों में शिवभक्तों की भारी भीड़ होती है. शिवपुराण के अनुसार, इसी रात शिव और पार्वती का विवाह हुआ था. यही वजह है कि महाशिवरात्रि के अवसर पर कई जगह शिव बारात निकाली जाती है. इस दिन शिवभक्त भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह भी संपन्न कराते हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शिव-पार्वती का विवाह कराने से वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर होती हैं, दांपत्य जीवन खुशहाल होता है. एक अन्य मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही बह्माण्ड की रचना हुई थी. आज के दिन शिवलिंग को कुछ खास चीजें चढ़ाई जाती हैं. मान जाता है कि ऐसा करने से भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं.

महाशिवरात्रि शुभ मुहूर्त (Mahashivratri 2022 Shubh Muhurat)

महाशिवरात्रि मंगलवार, मार्च 1, 2022 को

निशिता काल पूजा समय - 12:08 Am से 12:58 Am, 02 मार्च

शिवरात्रि पारण समय - 06:45 Am, मार्च 02

भोलनाथ को प्रिय हैं ये 8 चीजें- महाशिवरात्रि के दिन थोड़े से प्रयास से ही भोलेनाथ को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है. उनकी पूजा के दौरान शिवलिंग अभिषेक और उस पर अर्पित की जाने वाले हर एक अलग चीज का अपना एक अलग महत्व होता हैं. शिवलिंग पर ये चीजें चढ़ाने से शंकर भगवान सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं.

जल- मंत्रों का उच्चारण करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाने से हमारा स्वभाव शांत और स्नेहमय होता है.

दूध- शिव-शंकर को दूध अर्पित करने से स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है और बीमारियां दूर होती हैं.

बेलपत्र- शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाए बिना शिव की पूजा पूरी नहीं मानी जाती है. शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने श्रद्धालुओं को मनवांछित फल मिलते हैं.

भांग- औघड़-अविनाशी शिव को भांग चढ़ाने से हमारी कमियां और बुराइयां दूर होती हैं.

धतूरा- भगवान शिव को धतूरा अर्पित करने से राहु से संबंधित दोष जैसे कालसर्प, पितृदोष दूर होते हैं.

शक्कर- महादेव का शक्कर से अभिषेक करने से सुख और समृद्धि बढ़ती है. ऐसा करने से मनुष्य के जीवन से दरिद्रता चली जाती है.

घी- भगवान शंकर पर घी अर्पित करने से हमारी शक्ति बढ़ती है.

इत्र- शिवलिंग पर इत्र लगाने से विचार पवित्र और शुद्ध होते हैं. इससे हम जीवन में गलत काम करने से बचते हैं.