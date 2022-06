यहां जुटी प्रेग्नेंट महिलाओं की भीड़, पेट देखकर दंग रह गए लोग!

भारत में गर्भवती महिलाओं को प्रेग्नेंसी के टाइम पर बेबी बंप दिखाने के लिए मना किया जाता है. माना जाता है कि बेबी बंप दिखाने से होने वाले बच्चे को नजर लग जाती है. लेकिन आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जहां बेबी बंप की एक अनोखी प्रतियोगिता होती है. इस देश का नाम है निकारागुआ. इस प्रतियोगिता में गर्भवती महिलाओं के बेबी बंप के साइज को नापा जाता है और जिसका बेबी बंप सबसे ज्यादा बड़ा होता है, उसे प्रतियोगिता का विनर घोषित कर कई तोहफे भी दिए जाते हैं.

सेंट्रल अमेरिका के सबसे बड़े देश निकारागुआ की राजधानी मानागुआ में सोमवार को एक प्रतियोगिता हुई जिसमें सभी गर्भवती महिलाओं ने हिस्सा लिया. निकारागुआ में सोमवार को मदर्स डे सेलिब्रेट किया गया. इस मौके पर गर्भवती महिलाओं के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया.

इस प्रतियोगिता से जुड़ा एक वीडियो हाल ही में रॉयटर्स ने ट्विटर पर शेयर की है. इस वीडियो में तीन महिलाएं स्टेज पर खड़ी हैं और अपना बेबी बंप दिखा रही हैं. इसके बाद इस इवेंट की कोऑर्डिनेटर ने एक महिला के बेबी बंप का साइज नापा. ऐसा करने पर आस-पास बैठे लोग खुशी से तालियां बजा रहे हैं. कोऑर्डिनेटर ने महिला को विजेता घोषित किया और उसे कई तोहफे भी दिए. इस प्रतियोगिता में 19 गर्भवती महिलाओं ने हिस्सा लिया.

