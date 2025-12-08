नीली आंखों वाली हीरोइन जेनिफर लॉरेंस 4 चीजों से रहती हैं फिट, बेहद काम के हैं ये तरीके

आज के समय में जहां सेलिब्रिटी के सोशल मीडियो पर एक्सट्रीम फिटनेस रूटीन के वीडियोज सामने आते रहते हैं वहीं ऑस्कर विजेता जेनिफर लॉरेंस अपनी रियलिस्टिक और बैलेंस्ड अप्रोच के कारण अलग नजर आती हैं. 'हंगर गेम्स'’ जैसी एक्शन फिल्म की तैयारी हो या फिर डेली रूटीन, वह हमेशा स्मार्टली तरीके से अपने आपको मेंटेन करती हैं और उनकी यही अप्रोच उन्हें इतना फिट बनाती हैं. जेनिफर लॉरेंस के रूटीन की कौन सी 4 खास बातें हैं जो हर किसी को सीखनी चाहिए, उनके बारे में जान लीजिए.

1. छोटे और एफिशिएंट वर्कआउट सेशन

जेनिफर की ट्रेनिंग में फुल-बॉडी मूवमेंट शामिल होते हैं जैसे वार्म-अप, पोस्टरल सर्किट्स, मेटाबॉलिक सर्किट्स और कूल-डाउन. लंज टू इंस्टेप, हिप एक्सटेंशन, क्लैम्स, स्क्वैट्स, माउंटेन क्लाइम्बर्स जैसे एक्सरसाइज़ उनके ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा रहते हैं. यानी कि उनका मतलब साफ है वर्कआउट लंबा नहीं, असरदार होना चाहिए.

2. खाने पर रोक नहीं, न्यूट्रिशन पर फोकस

जेनिफर कई बार कह चुकी हैं वो एक्सट्रीम डाइटिंग पर यकीन नहीं रखतीं. उन्होंने इंटरव्यू के दौरान बताया था कि 'मेरे लिए जिम में ज्यादा मेहनत कर लेना आसान है, बजाय इसके कि मैं खुद को खाने से रोकती रहूं.'

जेनिफर का ध्यान हमेशा स्ट्रेंथ और एनर्जी पर रहता है न कि तेजी से वजन कम करने पर. उनका पूरा जोर बैलेंस डाइट, होल फूड्स और ऐसी डाइट पर होता है जो लंबे समय तक चल सके क्योंकि शरीर को न्यूट्रिशन की जरूरत होती है.

3. परफॉर्मेंस के लिए ट्रेनिंग

जेनिफर हमेशा अपनी परफॉर्मेंस के लिए वर्कआउट करती हैं ना कि परफॉर्मेंस के लिए. रनिंग और हिल स्प्रिंट्स जैसे हाई-इंटेंसिटी कार्डियो. बॉडी वेट एक्सरसाइज जैसे स्क्वॉट्स, पुश-अप्स, सिट-अप्स उनके रूटीन में होते हैं.

रिकवरी के लिए योगा करती हैं और साथ ही रॉक क्लाइम्बिंग, आर्चरी और स्टंट ट्रेनिंग करती हैं. यानी फिटनेस सिर्फ कैमरा-रेडी बॉडी पाने के लिए नहीं बल्कि रियल लाइफ की स्ट्रगल के लिए करती हैं.

4. कंसिस्टेंसी ही असली जीत

जेनिफर लॉरेन्स कभी जिम जाना नहीं छोड़तीं. वह एक भी वर्कआउट मिस नहीं करतीं और रोजाना ट्रेनिंग करती हैं. ये सभी चीजों को फॉलो करके वो फिट रहती हैं.

