Snacks Special Food: गर्मियों में कर रहा है चटपटा खाने का मन? झटपट ऐसे बनाएं ठंडी-ठंडी दही चाट, पेट को मिलेगी राहत

Dahi Chaat Recipe: गर्मियों में दही का सेवन पेट को अंदर से ठंडा रखता है, जिससे इनडाइजेशन, डिहाइड्रेशन जैसी परेशानियां नहीं होती हैं. गर्मियों में लंच या स्नैक्स में दही का सेवन जरूर करना चाहिए. अगर आप रोजाना एक कटोरी दही खाते हैं तो आपकी पाचन क्रिया ठीक रहती है. स्नैक्स में कुछ ठंडा और चटपटा खाने का मन है तो फटाफट दही चाट बनाकर खा सकते हैं. आइए जानते हैं इसकी रेसिपी.

Dahi Chaat Ingredients: सामग्री

स्वादानुसार नमक

2 चम्मच अमचूर

4-5 चम्मच चीनी

2.5 चम्मच काली मिर्च पाउडर

1.5 चम्मच सेंधा नमक

आवश्यकतानुसार सेव बारीक वाली

2 प्याज

4-5 आलू

1 कटोरी दही

2 कप आटा

2 कप रवा

2.5 चम्मच गर्म तेल

1.5 चुटकी बेकिंग सोडा

आवश्यकता अनुसार तेल

आवश्यकता अनुसार हरा धनिया, पुदीना

3 हरी मिर्च

How To Make Dahi Chaat at Home: दही चाट बनाने की विधि: