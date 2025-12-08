scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'कंप्यूटर' जैसा तेज हो जाएगा बच्चे का दिमाग! आज से ही खिलाना शुरू करें ये 5 चीजें

बच्चों का मस्तिष्क जन्म से 5 वर्ष की उम्र तक तेजी से विकसित होता है, जिसमें पोषण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. फैटी फिश, अंडे, बेरीज, सीड्स और साबुत अनाज जैसे खाद्य पदार्थ मस्तिष्क के विकास, याददाश्त और सोचने की क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं.

Advertisement
X
बच्चों की ब्रेन की ग्रोथ उनके न्यूट्रिशन पर भी डिपेंड करती है. (Photo: Pixels)
बच्चों की ब्रेन की ग्रोथ उनके न्यूट्रिशन पर भी डिपेंड करती है. (Photo: Pixels)

बच्चे का दिमाग सबसे अधिक जन्म से 5 वर्ष की उम्र तक विकसित होता है और इस उम्र तक उनका माइंड 90 प्रतिशत तक डेवलप हो जाता है. जैसे-जैसे दिमाग की ग्रोथ होती है, वैसे-वैसे उनके दिमाग में हर सेकंड लाखों नए न्यूरॉन कनेक्शन बनते हैं, जो डेवलपिंग ब्रेन बनाते हैं. ऐसे में पोषण, बातचीत और खेलकूद उनके ओवरऑल ब्रेन डेवलपमेंट पर सीधा प्रभाव डालते हैं. इसलिए आपको उनके न्यूट्रिशन का भी खास ख्याल रखना चाहिए. बच्चों की डाइट में कुछ आर्टेमिस हॉस्पिटल्स के बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. राजीव छाबड़ा का कहना है कि बच्चों की डाइट में कुछ ऐसी चीजें जरूर जोड़ने चाहिए जो उनके दिमाग को विकसित करने में मदद करती हैं.

फैटी फिश (Fatty Fish)

सैल्मन, सार्डिन और मैकेरल जैसी मछलियों में हाई फैट, ओमेगा-3 फैटी एसिड भी होता है. इनमें मौजूद फैट मस्तिष्क की कोशिकाओं के निर्माण में मदद करते हैं, याददाश्त बढ़ाते हैं और न्यूरॉन्स को आपस में जुड़ने में मदद करते हैं. जो बच्चे ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर चीजें खाते हैं, उनमें सोचने-समझने की क्षमता अधिक होती है. अलसी के बीज, चिया के सीड्स भी खा सकते हैं.

अंडे (Eggs)

अंडे कोलीन का एक बेहतरीन सोर्स हैं जो मस्तिष्क और याददाश्त के विकास के लिए जरूरी पोषक तत्व है. ये हाई क्वालिटी वाला प्रोटीन भी प्रदान करते हैं जो बच्चों का पेट भी भरे रखते हैं. नाश्ते में बच्चों को उबले अंडे, ऑमलेट और अंडे के सैंडविच खिलाएं.

बेरीज (Berries)

ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी और ब्लैकबेरी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं जो मस्तिष्क को सूजन और तनाव से बचाते हैं. ये बच्चों की याददाश्त बढ़ाने में मदद करते हैं. इनमें मौजूद नेचुरल शुगर में ब्लड शुगर को अचानक से नहीं बढ़ाते.

Advertisement

सीड्स और ड्राई फ्रूट्स (Seeds and nuts)

बादाम, अखरोट, कद्दू के बीज और सूरजमुखी के बीज, ये सभी हेल्दी फैट, प्रोटीन, जिंक और विटामिन ई के अच्छे सोर्स हैं. विटामिन ई मस्तिष्क की कोशिकाओं की रक्षा करता है और जिंक याददाश्त बढ़ाने में मदद करता है.

साबुत अनाज (Whole grains)

ओट्स और गेहूं की रोटी जैसे साबुत अनाज मस्तिष्क को पूरे दिन एनर्जी देते हैं. साबुत अनाज वाला खाना बच्चे को फोकस करने में मदद करता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement