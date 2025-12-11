दुनिया के सबसे अमीर शख्स को नहीं भा रहा आज का फैशन! खुद बताया कारण

फोर्ब्स के अनुसार दुनिया के दस सबसे अमीर लोगों की लिस्ट (नवंबर 2025 तक) में एलन मस्क (Elon Musk) लगभग 500 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ सबसे ऊपर हैं. वह कई पॉडकास्ट शोज का हिस्सा भी रहते हैं. आपने देखा होगा कि एलन मस्क काफी स्टाइलिश हैं और वो जो भी पहनते हैं, उन पर काफी फबता है. हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान मॉडर्न फैशन पर कहा है कि आज का फैशन एक तरह से स्थिर (Stuck) हो गया है और इसमें सालों से कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है. अपनी इस बात को सही तरह से समझाने के लिए उन्होंने अपने बेटे का उदाहरण दिया.
2025 में भी 2015 जैसा दिखता है.
मस्क का मानना है 2015 यानी पिछले एक दशक में फैशन की सुई तक नहीं हिली है यानी फैशन जहां था, वहीं का वहीं है. मस्क ने कहा, 'फैशन की दृष्टि से हमें डेवलप होना चाहिए. मेरे बेटे सैक्सन (Saxon) ने एक बार मुझसे पूछा था, सब कुछ 2015 जैसा ही क्यों दिखता है?' अगर आप 2015 और 2025 की किसी तस्वीर को देखें तो कपड़ों की स्टाइल बिल्कुल एक जैसी दिखती है.'
60, 70, 80, 90 के दशक में अलग बात थी
एलन मस्क ने अपनी बात रखते हुए कहा, '1960, 1970, 1980 और 1990 के फैशन ने अपनी एक अलग पहचान बनाई थी और हर फैशन का अपना एक स्पेसिफिक स्टाइल था जिसे दूर से ही पहचाना जा सकता था. लेकिन आज के समय में सबकुछ एक जैसा है.'
'2000 और 2010 में फैशन और धुंधला होता गया. आप खुद पुरानी फोटोज देखें उस समय के कैबिनेट सेक्रेटरीज के हाई कॉलर जैकेट और ऐस्कॉट स्टाइल आज के नॉर्मल सूट्स से कहीं ज्यादा कूल लगते थे. आज लोग जो सूट पहन रहे हैं वो हर सूट वैसा ही है जैसे 2010 या 2015 में होता था.'
'वो सब छोड़िए आप 2000 और 2025 की फोटोज सामने रखकर देखें तो साल बताना मुश्किल होगा कि कौन सी फोटो कौन से साल की है. मैं चाहता हूं कि फैशन को 'स्पाइस अप' करें, नया वाइब लाएं और बोल्ड, कूल आइडियाज अपनाएं.'
मस्क का तो यहां तक मानना है कि फैशन 2000 के बाद से, यानी 25 सालों से कोई खास ग्रोथ नहीं कर पाया है.
कौन से दशक में क्या रहा फैशन में
1960: हिप्पी कल्चर, मिनी स्कर्ट, ब्राइट रंग.
1970: बेल बॉटम, डिस्को लुक, बोल्ड पैटर्न.
1980: पावर सूट्स, बड़े शोल्डर पैड, नियॉन रंग.
1990: ग्रंज, मिनिमलिज्म, लूज फिटिंग.
एलन मस्क की बातों से साफ लगता है कि वह ना केवल टेक्नोलॉजी, स्पेस सेंटर बल्कि रोजमर्रा की चीजें जैसे फैशन में भी नयापन और ग्रोथ लाना चाहते हैं.