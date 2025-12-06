scorecardresearch
 
डिवाइडर से टकराने के बाद पलटी कार, फिर लगी आग... दारोगा की जलकर मौत

कर्नाटक के धारवाड़ जिले में एक कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई. जिससे कार में सवार एसआई की दर्दनाक मौत हो गई. इस हादसे की डराने वाली तस्वीरें भी सामने आई हैं.

सड़क हादसे में SI की जलकर मौत. (Photo: Abdul Basheer/ITG)
कर्नाटक के धारवाड़ जिले में शुक्रवार रात एक दर्दनाक हादसा हो गया. जहां एक कार डिवाइडर से टकरा गई. जिससे उसमें आग लग गई और कार सवार पुलिस इंस्पेक्टर की अंदर ही जलकर मौत हो गई. इस घटना की तस्वीरें भी सामने आईं हैं, जिन्हें देखकर आप भी सहम जाएंगे.  

बताया जाता है कि धारवाड़ जिले के अन्निगेरी शहर के बाहरी इलाके में पुलिस इंस्पेक्टर सलीमथ की कार डिवाइडर से टकरा गई और उसमें आग लग गई. आग लगने के बाद वह कार से निकलने की कोशिश करते रहे, लेकिन निकल नहीं पाए और जलकर उनकी मौत हो गई. 

घटना की जांच में जुटी पुलिस

घटना की सूचना लगते ही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई. जिसके बाद पुलिस ने बॉडी को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा. पुलिस ने बताया कि एक सब-इस्पेटर कार से जा रहे थे और अचानक डिवाइडर से टकरा गए. जिससे उनकी कार में आग लग गई और वो जिंदा जल गए.

पुलिस के मुताबिक घटना की जांच जारी है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है. वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक कार गडग से हुबली की ओर जा रही थी, तभी वह डिवाइडर से टकरा गई और उसमें आग लग गई. जिससे कार सवार की जलकर मौत हो गई.

