डिवाइडर से टकराने के बाद पलटी कार, फिर लगी आग... दारोगा की जलकर मौत

कर्नाटक के धारवाड़ जिले में शुक्रवार रात एक दर्दनाक हादसा हो गया. जहां एक कार डिवाइडर से टकरा गई. जिससे उसमें आग लग गई और कार सवार पुलिस इंस्पेक्टर की अंदर ही जलकर मौत हो गई. इस घटना की तस्वीरें भी सामने आईं हैं, जिन्हें देखकर आप भी सहम जाएंगे.

और पढ़ें

बताया जाता है कि धारवाड़ जिले के अन्निगेरी शहर के बाहरी इलाके में पुलिस इंस्पेक्टर सलीमथ की कार डिवाइडर से टकरा गई और उसमें आग लग गई. आग लगने के बाद वह कार से निकलने की कोशिश करते रहे, लेकिन निकल नहीं पाए और जलकर उनकी मौत हो गई.

यह भी पढ़ें: हाईवे पर आगे... जानवर, कोहरा या खतरनाक मोड़! 'एक्सीडेंट प्रोन' एरिया से पहले मोबाइल पर मिलेगा अलर्ट

घटना की जांच में जुटी पुलिस

घटना की सूचना लगते ही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई. जिसके बाद पुलिस ने बॉडी को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा. पुलिस ने बताया कि एक सब-इस्पेटर कार से जा रहे थे और अचानक डिवाइडर से टकरा गए. जिससे उनकी कार में आग लग गई और वो जिंदा जल गए.

यह भी पढ़ें: चलती Fortuner में नाचते-गाते दिखे पांचों दोस्त, 150 Km/घंटे थी स्पीड, ग्वालियर के खतरनाक एक्सीडेंट का Video

Advertisement

पुलिस के मुताबिक घटना की जांच जारी है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है. वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक कार गडग से हुबली की ओर जा रही थी, तभी वह डिवाइडर से टकरा गई और उसमें आग लग गई. जिससे कार सवार की जलकर मौत हो गई.

---- समाप्त ----