प्यार का दबाव, सुसाइड की धमकी और राजनीतिक रसूख..., महिला से तंग आकर पुलिस इंस्पेक्टर ने दर्ज कराई FIR

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक पुलिस इंस्पेक्टर ने महिला के खिलाफ काम में बाधा डालने और आत्महत्या की धमकी देकर दबाव बनाने की कोशिश के आरोप में केस दर्ज कराया है. मामला राममूर्ति नगर पुलिस स्टेशन का है. यहां तैनात पुलिस इंस्पेक्टर ने आरोप लगाया कि महिला उनका लगातार उत्पीड़न कर रही थी और प्यार का दबाव बना रही थी. आरोप है कि महिला खुद को कांग्रेस कार्यकर्ता बताकर राजनीतिक प्रभाव का दावा करती रही और आत्महत्या की धमकियां देती रही.

और पढ़ें

इंस्पेक्टर का आरोप है कि महिला ने लगातार उन्हें परेशान किया. डराने-धमकाने की कोशिश की और उनके आधिकारिक कर्तव्यों में बाधा डाली.

शिकायत के अनुसार, महिला की पहचान संजना उर्फ वानजा के रूप में हुई है. आरोप है कि वो बार-बार इंस्पेक्टर के आधिकारिक मोबाइल नंबर पर कॉल और व्हाट्सएप मैसेज भेजती थी. इन मैसेज में वो कथित तौर पर प्यार का इजहार करती थी और निजी संबंध बनाने का दबाव डाल रही थी.

सरकारी नंबर पर फोन और मैसेज का आरोप

इंस्पेक्टर का कहना है कि उन्होंने महिला को स्पष्ट रूप से बताया था कि यह नंबर जनसेवा और आधिकारिक काम के लिए है, इसके बावजूद वो अलग-अलग मोबाइल नंबरों से लगातार संपर्क करती रही.

खुद को कांग्रेस कार्यकर्ता बताती थी महिला

शिकायत में यह भी कहा गया है कि महिला खुद को कांग्रेस की कार्यकर्ता बताती थी और वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं से संबंध होने का दावा करती थी. उसने कथित तौर पर मंत्रियों के साथ अपनी तस्वीरें भेजकर राजनीतिक रसूख दिखाने की कोशिश की.

Advertisement

थाने में तोहफे छोड़कर गई महिला

इंस्पेक्टर के मुताबिक, महिला एक बार पुलिस स्टेशन भी पहुंची और उनके कार्यालय में तोहफे छोड़कर चली गई. एक अन्य घटना में उसने आत्महत्या की धमकी वाले पत्र सौंपे, जिनके साथ एंटी-डिप्रेसेंट गोलियां भी थीं.

पुलिस कार्य में बाधा डालने का आरोप

पुलिस का कहना है कि इसके बाद महिला ने थाने में हंगामा किया. इंस्पेक्टर की छवि खराब करने की धमकी दी और आम लोगों से जुड़े पुलिस कार्यों में बाधा डाली.

फिलहाल, पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है और वरिष्ठ अधिकारियों को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दे दी है. पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

---- समाप्त ----