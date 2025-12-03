कर्नाटक: बेलगावी में कक्षा 7 की छात्रा से रेप, 2 गिरफ्तार

कर्नाटक के बेलगावी (PTI) जिले में सातवीं क्लास की एक लड़की के साथ रेप का मामला सामने आया है. आरोपियों ने यह कृत्य तब किया, जब वह एक आटा मिल से घर लौट रही थी. पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी एक न्यूज एजेंसी को दी.

और पढ़ें

पुलिस के मुताबिक पिछले महीने हुई इस घटना के सिलसिले में आरोपी दो लोगों - मणिकांत दिन्निमणि और इरन्ना संकम्मनवर को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया. 21 नवंबर को जब लड़की अपने घर के पास एक आटा मिल से घर लौट रही थी, तो आरोपियों ने उसे गन्ने के खेत में खींच लिया और उसके साथ रेप किया.

यह भी पढ़ें: 62 साल की महिला से ऑटो ड्राइवर ने किया रेप, 7 साल बाद कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

पीड़िता ने सोमवार शाम को शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद यहां मुरगोड पुलिस स्टेशन में POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया. अपनी शिकायत में लड़की ने आरोप लगाया है कि दिन्निमणि ने उसका सेक्शुअल असॉल्ट किया. जबकि संकम्मनवर ने उसकी मदद की.

बेलगावी के पुलिस सुपरिटेंडेंट, भीमाशंकर गुलेड़ के मुताबिक दोनों आरोपियों को पूछताछ के लिए कस्टडी में ले लिया गया है. लड़की ने एक महिला ऑफिसर की मौजूदगी में अपना बयान दिया है. उन्होंने कहा कि हमने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. हम इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि शिकायत देर से क्यों दर्ज की गई.

Advertisement

क्योंकि आमतौर पर ऐसी घटनाओं में बच्चे सदमे में हो सकते हैं और तुरंत खुलकर बात नहीं कर सकते हैं. या कुछ माता-पिता उनकी इज़्ज़त की चिंता के कारण आगे आने में हिचकिचाते हैं.

---- समाप्त ----