scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Mazedar Chutkule: गोलू की बात सुनकर इंस्पेक्टर को लगा झटका, पढ़िए सोशल मीडिया पर वायरल जोक्स

Hindi Jokes: हंसना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है. ऐसे में मजेदार जोक्स और चुटकुले माहौल को खुशनुमा बनाने में मददगार होते हैं. आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं हंसाने-मुस्कुराने और ठहाके लगाने वाले वायरल चुटकुले.

Advertisement
X
Hindi Viral Jokes
Hindi Viral Jokes

पत्नी- तुम मुझे सोते हुए गाली दे रहे थे
पति- नहीं तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है
पत्नी- क्या गलतफलमी?
पति- यही, ''कि मैं सो रहा था''
तब से वाकई में पति की नींद गायब है!

 

टीचर- बच्चों बताओ अगर रात में मच्छर काटे तो क्या करना चाहिए?
चिंटू- चुपचाप खुजा कर सो जाना चाहिए।
क्योंकि आप रजनीकांत तो हो नहीं कि मच्छर से सॉरी बुलवा लोगे

सम्बंधित ख़बरें

Jokes in Hindi
वजन कम करने का ये देसी तरीका जानकर लोटपोट हो जाएंगे आप, पढ़ें वायरल जोक्स 
Jokes
शराब पीकर घर आया दामाद फिर हुआ कुछ ऐसा, चुटकुला पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी 
Jokes
जब पत्नी ने पूछा- आपको मेरी सुंदरता अच्छी लगती है या संस्कार? पढ़ें मजेदार जवाब 
Date और तारीख में क्या अंतर है? स्टूडेंट का जवाब सुनकर टीचर रह गई दंग 
Desi jokes in Hindi
जब गर्लफ्रेंड ने पूछा- कल मेरी शादी है, अब क्यों आये हो मेरी जिंदगी में वापिस?  

 

चिंटू को मच्छर ने काटा तो वो उसे मारने के लिए रातभर कमरे में दौड़ता रहा
सुबह हो गई मगर मच्छर नहीं मरा
चिंटू बोला : चलो मार नहीं पाया तो क्या हुआ,
रातभर मैंने इसे सोने भी तो नहीं दिया...

 

गोलू- (पुलिस को 100 नंबर पर कॉल करके) सर मुझे जान से मारने की धमकी मिल रही है.
इंस्पेक्टर - अरे, कौन दे रहा है?
गोलू- सर, बिजली वाले... बार-बार कह रहे हैं, बिल नहीं भरा तो काट देंगे.

 

पत्नी ने पति को एक जोर का तमाचा मार दिया...
पति तिलमिला उठा और पूछा- मैंने क्या गलती की...?
पत्नी- तुम कोई गलती करो, उसके लिए मैं इंतजार थोड़े ही करती रहूंगी...!

Advertisement

 

ऐसे ही मजेदार चुटकुले पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

 

पत्नी- (पति से) हम कहां जा रहे हैं?
पति- बेबी, लॉन्ग ड्राइव पर...
पत्नी- ओह! तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया?
पति- डार्लिंग, मुझे भी अभी-अभी पता चला... जब ब्रेक फेल हो गए..

 

रिंकी टिंकू से- क्या कर रहे हो?
टिंकू - मच्छर मार रहा हूं.
रिंकी - अब तक कितने मारे?
टिंकू- पांच मारे.. तीन फीमेल और दो मेल.
रिंकी - कैसे पता चला कि मेल कौन है और फीमेल कौन?
टिंकू - तीन आईने पर बैठे थे और दो बियर के पास.

 

टीचर- बंटी, बताओ अगर तुम्हारा फ्रेंड और तुम्हारी गर्लफ्रेंड दोनों डूब रहे हों,तो तुम पहले किसको बचाओगे?
बंटी- डूब जाने दूंगा दोनों को....आखिर दोनों एक साथ कर क्या रहे थे.

 

लड़का - आई लव यू डियर.
लड़की - तुझे मेरी चप्पल का साइज तो पता है ना?
लड़का - अरे यार...तुमने तो पहले से ही गिफ्ट मांगने शुरू कर दिए,भाड़ में जाओ मैं नहीं दे रहा कोई सैंडल-वैंडल...

 

टीचर- उसने कपड़े धोए और उसे कपड़े धोने पड़े...इन दोनों वाक्यों में अंतर बताओ?
गप्पू - सर, पहले वाक्य से व्यक्ति के अविवाहित होने का पता चलता है जबकि दूसरे वाक्य से उसके विवाहित होने का पता चलता है...

Advertisement

 

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement