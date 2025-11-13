scorecardresearch
 

Desi Jokes: जब कोयल ने कौए से पूछी शादी ना करने की वजह, मिला ये मजेदार जवाब

हंसना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है. ऐसे में मजेदार जोक्स और चुटकुले माहौल को खुशनुमा बनाने में मददगार होते हैं. आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं हंसाने-मुस्कुराने और ठहाके लगाने वाले वायरल चुटकुले.

सोशल मीडिया पर वायरल चुटकुले
- कोयल और कौवा आपस में बातचीत कर रहे थे.
कोयल- भाई, तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की?
कौवा- बहन! बिना शादी के ही जिंदगी में इतनी कांव-कांव है,
शादी कर लूंगा तो पता नहीं क्या होगा?

 

- डॉक्टर - कहिए कैसे आना हुआ.
राजू- डॉक्टर साहब लिवर में बहुत दर्द हो रहा है.
डॉक्टर- शराब पीते हो?
राजू- हां- हां बिल्कुल पर छोटा पैक ही बनाना.

- पत्नी ने पति को एक जोर का तमाचा मार दिया...
पति तिलमिला उठा और पूछा- मैंने क्या गलती की...?
पत्नी- तुम कोई गलती करो, उसके लिए मैं इंतजार थोड़े ही करती रहूंगी...!

 

- लड़की वाले शादी के लिए देखने आ रहे थे...!
पापा- बेटा लड़की वाले आ रहे हैं, उनके सामने थोड़ी लंबी-लंबी फेंकना...!
लड़की वालों के आते ही
बेटा- पापा जरा चाबी देना, वो ट्रेन धूप में खड़ी है, अंदर कर देता हूं...!
पापा बेहोश...!

 

- पत्नी बीमार पति को डॉक्टर के पास ले गई..
डॉक्टर ने कहा “ इनको अच्छा खाना दो,हमेशा खुश रखो, 
घर की कोई भी प्रोब्लम इनसे डिस्कस ना करो,फालतू की 
फरमाइशें करके इनकी चिंताएं मत बढ़ाओ तो ये 6 महीने में ठीक हो जाएंगे..
रास्ते में पति ने पत्नी से पूछा- “ क्या कहा डॉक्टर ने ?”
पत्नी बोली- “ डॉक्टर ने जवाब दे दिया है”

- लड़का - आई लव यू डियर
लड़की - तुझे मेरी चप्पल का साइज तो पता है ना?
लड़का - अरे यार...तुमने तो पहले से ही गिफ्ट मांगने शुरू कर दिए,
भागो जाओ मैं नहीं दे रहा कोई सैंडल-वैंडल!
 

- पत्नी- सुनो जी, तुम चुकंदर खाया करो.
पति- पर क्यों?
पत्नी- इसे खाने से खून अच्छा लाल और गाढ़ा होता है.
पति- अच्छा, अब तुम्हें खून भी High Quality का पीना है...

 

- टीचर- बताओ संसार का सबसे पुराना जीव कौन सा है?
पिंटू- सर, जेबरा
टीचर- वो कैसे?
पिंटू- वो ब्लैक एंड व्हाइट है ना...

 

- प्रेमिका- डार्लिंग हम कहां जा रहे हैं?
प्रेमी- बेबी, लॉन्ग ड्राइव पर...
प्रेमिका- अरे, पहले क्यों नहीं बताया?
प्रेमी- डार्लिंग, मुझे भी अभी-अभी पता चला, जब ब्रेक फेल हो गए...

 

- टीचर- बेटा अगर सच्चे दिल से प्रार्थना की जाए तो वो सफल जरूर होती है.
छात्र- रहने दीजिए सर, अगर ऐसा होता तो आज आप मेरे सर नहीं, ससुर होते...

 

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

    Advertisement