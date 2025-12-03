Desi Jokes: शादी कब होती है? जवाब सुनकर हो जाएंगे लोटपोट, पढ़ें वायरल जोक्स

> बॉयफ्रेंड- तुम इतनी टेंशन में क्यों हो?

गर्लफ्रेंड- यार मैंने 50 पैसे का सिक्का कल निगल लिया था.

बॉयफ्रेंड- इसमें टेंशन की क्या बात है, आजकल 50 पैसे का सिक्का लेता कौन है.

गर्लफ्रेंड आग बबूला..

> एक आदमी कॉकरोच को मार रहा था.

मरने से पहले कॉकरोच ने आदमी से आखिरी बार कहा- मार दे मुझे डरपोक कहीं के.

तू मुझसे इसलिए चिढ़ता है, क्योंकि तेरी बीवी मुझसे डरती है और तुझसे नहीं.

> ट्रेन में लिखा था, 'बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्री होशियार!'

उसी ट्रेन में चिंटू भी जा रहा था.

उसने ये लाइन पढ़ी और बोला- वाह, जो टिकट न खरीदे वो होशियार

हमने जो खरीद के रखी है, तो हम बेवकूफ हैं क्या?

> एक बच्चा रो रहा था, उसके पिता ने रोने का कारण पूछा तो बच्चा बोला- 10 रुपये दो, तब बताऊंगा…

पिता ने बेटे को 10 रुपये दे दिए और कहा- अब बताओ बेटे! तुम क्यों रो रहे थे?

बच्चा बोला – मैं तो 10 रुपये के लिए ही रो रहा था, अब मिल गया!

> एक बार गोलू ने पूछा- ये शादी कब होती है?

जवाब ये था कि जब आपका समय अनुकूल ना हो,

राहु-केतु और शनि की दशा खराब हो,

आपका मंगल कमजोर हो,

और भगवान ने भी आपके मजे लेने की ठान ली हो.

उस समय शादी हो जाती है.

अंत में गोलू ने सन्यास ही ले लिया.!

> एक युग था जब लोग अपने घर के दरवाजे पर लिखते थे – अतिथि देवो भव:,

फिर लिखा- शुभ लाभ,

फिर लिखा- यू आर वेलकम,

और अब- कुत्तों से सावधान.

> पति रोज रात को सोने से पहले चीनी का डिब्बा देखता और फिर सोता था...

एक दिन पत्नी ने पूछ ही लिया...

क्यूं जी, ये रोज़ आप सोने से पहले शक्कर का डिब्बा क्यों देखते हो...?

मौंटी- डॉक्टर ने बोला था कि घर में रात को शुगर चेक कर लिया करो.

> एक बार 5 डॉक्टरों ने मिलकर एक घोड़े का ऑपरेशन किया,

ऑपरेशन करने के बाद बड़े डॉक्टर ने कंपाउंडर से कहा- देखो कोई औजार तो नहीं छूट गया पेट में,

कंपाउंडर बोला - औजार तो सब हैं, लेकिन डॉक्टर गुप्ता नहीं दिखाई दे रहे!

> अगर दिन में डेढ़ जीबी डाटा कम पड़ जाता है.

तो समझ जाइए बंदा भयंकर वाला बेरोजगार है.

> एक सज्जन बता रहे थे कि

वो पिछले 20 सालों से गीता के उपदेश सुनते आ रहे हैं.

पता करने पर पता चला कि

गीता उनकी धर्मपत्नी का नाम है.

