scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Desi Jokes: शादी कब होती है? जवाब सुनकर हो जाएंगे लोटपोट, पढ़ें वायरल जोक्स

Jokes in Hindi: हंसी-मज़ाक और पॉजिटिव माहौल में लाइफ का हर पल अच्छा लगता है. स्ट्रेस से निजात पाने के लिए लाइफस्टाइल में हंसने का अहम योगदान होता है. आपको खुश रखने के लिए हम लेकर आए हैं सोशल मीडिया पर वायरल मजेदार चुटकुले, जिन्हें पढ़कर आपका चेहरा खिल उठेगा.

Advertisement
X
Jokes
Jokes

> बॉयफ्रेंड- तुम इतनी टेंशन में क्यों हो?
गर्लफ्रेंड- यार मैंने 50 पैसे का सिक्का कल निगल लिया था.
बॉयफ्रेंड- इसमें टेंशन की क्या बात है, आजकल 50 पैसे का सिक्का लेता कौन है.
गर्लफ्रेंड आग बबूला..

 

> एक आदमी कॉकरोच को मार रहा था.
मरने से पहले कॉकरोच ने आदमी से आखिरी बार कहा- मार दे मुझे डरपोक कहीं के. 
तू मुझसे इसलिए चिढ़ता है, क्योंकि तेरी बीवी मुझसे डरती है और तुझसे नहीं.

सम्बंधित ख़बरें

Viral Jokes in Hindi
गोलू ने पढ़ाई ना करने का बताया ऐसा राज, टीचर भी हुआ हैरान! पढ़ें वायरल जोक्स 
Jokes
तीन दिन से भूखा था भिखारी, शख्स से मांगा एक रुपया... चुटकुला पढ़कर हंस पड़ेंगे आप 
Funny Jokes
जब पत्नी ने खा लिया जहर, पति ने कही ऐसी बात कि लगा जोर का झटका! 
Viral Jokes in Hindi
जब गोलू ने चलती बस में लड़की को मारा धक्का, फिर हुआ कुछ ऐसा...  
Best Jokes
जब पत्नी ने कहा- तुमने मेरे साथ धोखा किया है, पति ने खोला ये बड़ा राज 

 

> ट्रेन में लिखा था, 'बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्री होशियार!'
उसी ट्रेन में चिंटू भी जा रहा था.
उसने ये लाइन पढ़ी और बोला- वाह, जो टिकट न खरीदे वो होशियार
हमने जो खरीद के रखी है, तो हम बेवकूफ हैं क्या?

 

> एक बच्चा रो रहा था, उसके पिता ने रोने का कारण पूछा तो बच्चा बोला- 10 रुपये दो, तब बताऊंगा…
पिता ने बेटे को 10 रुपये दे दिए और कहा- अब बताओ बेटे! तुम क्यों रो रहे थे?
बच्चा बोला – मैं तो 10 रुपये के लिए ही रो रहा था, अब मिल गया!

Advertisement

 

> एक बार गोलू ने पूछा- ये शादी कब होती है?
जवाब ये था कि जब आपका समय अनुकूल ना हो,
राहु-केतु और शनि की दशा खराब हो,
आपका मंगल कमजोर हो,
और भगवान ने भी आपके मजे लेने की ठान ली हो.
उस समय शादी हो जाती है.
अंत में गोलू ने सन्यास ही ले लिया.!

 

ऐसे ही जोक्स पढ़ने के लिए यहा क्लिक करें

 

> एक युग था जब लोग अपने घर के दरवाजे पर लिखते थे – अतिथि देवो भव:,
फिर लिखा- शुभ लाभ,
फिर लिखा- यू आर वेलकम,
और अब- कुत्तों से सावधान.

 

> पति रोज रात को सोने से पहले चीनी का डिब्बा देखता और फिर सोता था...
एक दिन पत्नी ने पूछ ही लिया...
क्यूं जी, ये रोज़ आप सोने से पहले शक्कर का डिब्बा क्यों देखते हो...?
मौंटी- डॉक्टर ने बोला था कि घर में रात को शुगर चेक कर लिया करो.

 

> एक बार 5 डॉक्टरों ने मिलकर एक घोड़े का ऑपरेशन किया,
ऑपरेशन करने के बाद बड़े डॉक्टर ने कंपाउंडर से कहा- देखो कोई औजार तो नहीं छूट गया पेट में,
कंपाउंडर बोला - औजार तो सब हैं, लेकिन डॉक्टर गुप्ता नहीं दिखाई दे रहे!

 

> अगर दिन में डेढ़ जीबी डाटा कम पड़ जाता है.
तो समझ जाइए बंदा भयंकर वाला बेरोजगार है.

Advertisement

 

> एक सज्जन बता रहे थे कि
वो पिछले 20 सालों से गीता के उपदेश सुनते आ रहे हैं.
पता करने पर पता चला कि
गीता उनकी धर्मपत्नी का नाम है.

 

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement