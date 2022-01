Viral Jokes: जब एक लड़के को गर्लफ्रेंड के साथ पेड़ के नीचे खड़ा देखकर बुजुर्ग ने पूछा- यह हमारी संस्कृति है?

Most Viral Funny Jokes and Chutkule in Hindi: जीवन में बहुत सारे पल ऐसे आते हैं जिसमें हमें निराशा महसूस होती है लेकिन उन पलों की वजह से जीवन जीने का उत्साह कम नहीं होना चाहिए. बुरा वक़्त हंसते-हंसते काटना चाहिए. कहते हैं जिसने बुरे वक़्त में भी हंसना नहीं छोड़ा वही जिन्दादिल इंसान है. खुश रहने का ये सिलसिला बरकरार रखने के लिए हम लेकर आए हैं कुछ मजेदार चुटकुले...

>एक व्यक्ति नदी में डूब रहा था,

व्यक्ति: बचाओ गणेश जी बचाओ..

गणेश जी आये और नाचने लगे,

व्यक्ति: आप नाच क्यों रहे हो?

गणेश जी: तू भी मेरे विसर्जन में बहुत नाचता है.

>एक लड़का पार्क मे पेड़ के पीछे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खड़ा था,

एक बुजुर्ग आदमी पास से गुजरा और बोला: बेटे क्या यह हमारी संस्कृति है?

लड़का: नही अंकल, यह तो मल्होत्रा अंकल की टीना है,

आप दूसरे पेड़ के पीछे चेक कीजिए शायद वहां हो.

>लड़की: कितना प्यार करते हो मुझसे?

लड़का: शाहजहां जैसा,

लड़की: तो ताजमहल बनवाओ,

लड़का: जमीन खरीद ली है,

बस तुम्हारे मरने का इंतज़ार कर रहा

>सुरेश लड़की वालों के यहां रिश्ता लेकर पहुंचा,

माँ-बाप बोले: हमारी बेटी अभी पढ़ रही है,

सुरेश: कोई बात नहीं जी,

हम एक-दो घंटे बाद आ जायेंगे.

>उसकी आंखों में आंसू, चेहरे पर नमीं थी,

सांसों मे आहे, दिल मे बेबसी थी,

पगली ने पहले नहीं बताया कि,

दरवाजे में उसकी ऊँगली फंसी थी.

(डिस्क्लेमर: इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा... गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उस पर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है)