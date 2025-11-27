Desi Jokes: जब पत्नी ने कहा- तुमने मेरे साथ धोखा किया है, पति ने खोला ये बड़ा राज, पढ़ें वायरल चुटकुले

नई नवेली पत्नी- सुनोजी ,तलाक चाहिए...दूसरी शादी करनी है.

पति- लेकिन क्यों ?

पत्नी- हमारी शादी की फोटोज को कम लाइक्स मिले हैं.

एक औरत- मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है...तेरे पास क्या है ?

दूसरी औरत- मेरे पास 20 साल पहले शादी में सिलवाया हुआ सूट है, जो अभी तक मुझे फिट आता है.

बब्लू- बेकार ही लोग कहते हैं कि पत्नियां अपनी गलती नहीं मानती हैं.

डब्लू- अच्छा... तुम्हारी पत्नी क्या कहती है?

बब्लू- कहती है गलती हो गई तुमसे शादी करके!

आंटी- अरे बेटा, तुम तो बड़े हो गए हो.

लड़का- हां...और कोई ऑप्शन ही नहीं था.

पत्नी- तुमने मेरे साथ धोखा किया है?

पती- क्यों जानेमन क्या हुआ ?

पत्नी- तुमने बताया ही नहीं कि तुम्हारी रानी नाम की पहले से एक पत्नी है

पती- ससुर जी को बताया तो था कि तुझे बिल्कुल रानी की तरह रखूंगा.

पत्नी - सुनो जी, अगर मैं वक्त होती तो शायद सबको मेरी बहुत ज्यादा कद्र होती ना?

पति - हां प्रियतम, तुम्हारा खौफ होता चारों तरफ.

पत्नी - खौफ क्यों होता?

पति - अरे, तुम्हें देखते ही लोग सहम जाते और कहते देखो बुरा वक्त आ रहा है.

सोशल मीडिया पर पर्यावरण से जुड़ा मैसेज आया...

पेड़ों पर प्रेमिकाओं का नाम लिखने से अच्छा है...उनका नाम का पेड़ लगाया जाए.

लड़के ने प्रेमिकाओं की लिस्ट बनाई और फाइनल लिस्ट देखने के बाद उसने आम का बगीचा लगाने का फैसला किया.

चिंटू- "राहों में उनसे मुलाकात हो गई ,जिससे डरते थे वही बात हो गई...इस गाने का क्या मतलब है ?

मिंटू- इसका मतलब है कि गायक का चालान कट गया है!

टिल्लू - मां ये लड़कियां इतने व्रत क्यों रखती हैं?

मां - बेटा इतनी आसानी से थोड़ी मिल जाएगा किसी को तू.

टिल्लू (मन ही मन सोचता हुआ) बोला- कसम से आज पहली बार

देवता वाली फीलिंग आ रही है.

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

---- समाप्त ----