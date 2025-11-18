पत्नी ने पूछा- दूसरी शादी करोगे? राजू का जवाब सुनकर आ जाएगी हंसी, पढ़ें Viral Jokes

- राजू अपनी पत्नी से- तुम्हें कभी कुछ हो गया तो मैं पागल हो जाऊंगा...

पत्नी- कोई बात नहीं... पर दूसरी शादी तो नहीं करोगे ना?

राजू- पागल का क्या भरोसा, कुछ भी कर सकता है वो तो...

- गोलू- यार लड़कियां मेहंदी लगाते वक्त अपने हाथ में लड़कों का नाम क्यों लिखती है.

दोस्त- ताकि लड़के उनकी मुट्ठी में रह सके.

- भिखारी- साहब, पहले आप 20-50 रुपये दे दिया करते थे... अब क्यों नहीं देते हो?

रमेश- पहले शादी नहीं हुई थी भाई... अब पैसे ही नहीं बचते.

- बीवी ने अपने पति का सिर प्यार से दबाना शुरू किया

बीवी- सुनो शादी से पहले कौन इतने प्यार से तुम्हारा सिर दबाता था?

मोलू- शादी से पहले सिरदर्द नहीं होता था.

- पिंकी- शादी से पहले मेरे लिए दूर-दूर से रिश्ते आते थे...

पिंकी का पति- नजदीक वालों को पता था तुम्हारी हरकतें कैसी हैं इसलिए दूर से आते होंगे...



- सोनू की टीचर- बताओ छिपकली दीवार पर क्यों चलती होगी?

सोनू- हम भी तो जमीन पर चलते हैं, छिपकली ने तो कभी नहीं पूछा कि इंसान जमीन पर क्यों चलते होंगे...

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा... गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य बिल्‍कुल भी नहीं है).

