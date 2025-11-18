scorecardresearch
 

Feedback

पत्नी ने पूछा- दूसरी शादी करोगे? राजू का जवाब सुनकर आ जाएगी हंसी, पढ़ें Viral Jokes

Viral Hindi Jokes: आजकल की टेंशन भरी लाइफ में लोग हंसना भूलने लगे हैं. कई बार काम का प्रेशर और रोज की भागदौड़ के बीच वक्त निकाल पाना थोड़ा मुश्किल बन सकता है. ऐसे में आपको हंसाने के लिए हम कुछ मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं.

Advertisement
X
Jokes in Hindi
Jokes in Hindi

- राजू अपनी पत्नी से- तुम्हें कभी कुछ हो गया तो मैं पागल हो जाऊंगा...
पत्नी- कोई बात नहीं... पर दूसरी शादी तो नहीं करोगे ना?
राजू- पागल का क्या भरोसा, कुछ भी कर सकता है वो तो...

 

- गोलू- यार लड़कियां मेहंदी लगाते वक्त अपने हाथ में लड़कों का नाम क्यों लिखती है.
दोस्त- ताकि लड़के उनकी मुट्ठी में रह सके.

सम्बंधित ख़बरें

Jokes
मिर्ची किस मौसम में लगती है? पति का जवाब सुनकर हो जाएंगे लोटपोट 
Viral Jokes in Hindi
जब कोयल ने कौए से पूछी शादी ना करने की वजह, मिला ये मजेदार जवाब 
Jokes in Hindi
Jokes: पति ने दिया पत्नी को ऐसा गिफ्ट, चुटकुला पढ़कर खूब हंसेंगे आप 
Viral Jokes in Hindi
वकील ने महिला से पूछा पति की मौत का कारण, जवाब सुनकर हो जाएंगे लोटपोट 
Jokes
राजू ने भिखारी को दिया 500 का नोट, फिर जो हुआ.... पढ़िए मजेदार जोक्स 

 

- भिखारी- साहब, पहले आप 20-50 रुपये दे दिया करते थे... अब क्यों नहीं देते हो?
रमेश- पहले शादी नहीं हुई थी भाई... अब पैसे ही नहीं बचते.

 

- बीवी ने अपने पति का सिर प्यार से दबाना शुरू किया
बीवी- सुनो शादी से पहले कौन इतने प्यार से तुम्हारा सिर दबाता था?
मोलू- शादी से पहले सिरदर्द नहीं होता था.

 

- पिंकी- शादी से पहले मेरे लिए दूर-दूर से रिश्ते आते थे...
पिंकी का पति- नजदीक वालों को पता था तुम्हारी हरकतें कैसी हैं इसलिए दूर से आते होंगे...


- सोनू की टीचर- बताओ छिपकली दीवार पर क्यों चलती होगी?
सोनू-  हम भी तो जमीन पर चलते हैं, छिपकली ने तो कभी नहीं पूछा कि इंसान जमीन पर क्यों चलते होंगे...

Advertisement


(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा... गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य बिल्‍कुल भी नहीं है).

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement