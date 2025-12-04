Desi Jokes: जब भिखारी भीख में मांगने लगा लड़की का फोन नंबर, पढ़ें मजे़दार चुटकुले

> लड़की कुर्ती सिलवाने दर्जी के पास गई और बोली...

भैया, कुर्ती में बाजू 'नेट' वाली लगाना

दर्जी - 2G या 3G?

लड़की बेहोश!

> दोस्त - तेरी बीवी कुछ कहती नहीं, जब शाम को दारू पीकर घर जाता है...?

चिंटू- कहती नहीं, बोलती है...!

दोस्त- क्या...?

चिंटू- बोलती है, कीड़े पड़ेंगे.. तुम्हारे दोस्तों को जिन्होंने तुम्हें बिगाड़ा...!

> टीचर- कल होमवर्क नहीं किया तो मुर्गा बनाऊंगा.

चंटू- सर मुर्गा तो मैं नहीं खाता,

आप चाहो तो मटर पनीर बना लेना

चंटू का जवाब सुनकर मास्टर जी ने कल के बजाए उसे आज ही मुर्गा बना दिया.

> मम्मी- पेपर कैसा था?

बेटा- पतला सा था, सफेद रंग का.

मम्मी- मेरा मतलब है कि पेपर कैसा हुआ?

बेटा- फिफ्टी- फिफ्टी.

मम्मी- मैं समझी नहीं?

बेटा- जो पेपर मे लिखा था वह मेरी समझ में नहीं आया.

लेकिन मैंने जो कॉपी में लिखा है, वह जांचने वाले की समझ में नहीं आएगा.

> बस स्टैंड पर खड़ी पड़ोस की लड़की से फिल्मी स्टाइल में गोलू बोला...

गोलू- प...प...प...प्रिया...तेरी आंखों में मुझे मेरी पत्नी नजर आ रही है...

लड़की- थप्पड़ लगाकर बोली...सूरत देखी है?

गोलू- नहीं, बस एक बार अहमदाबाद तक गया हूं.

> भिखारी- भगवान के नाम पर कुछ दे दो.

लड़की- कुछ नहीं है बाबा, माफ करो.

भिखारी- कुछ नहीं तो अपना मोबाइल नंबर ही दे दो, बाबा दुआ भी करेगा और मैसेज भी.

> लड़का- मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता.

घर वाले नहीं मान रहे.

लड़की- तुम्हारे घर में कौन-कौन है.

लड़का- एक बीवी और 2 बच्चे.

> मायके से सोनू की पत्नी का फोन आया और बोली,

क्या तुम मुझे याद करते हो?

मोनू- पगली अगर कुछ याद करना इतना आसान होता,

तो दसवीं में टॉप ना कर जाता?

> एक शराबी झूमता हुआ घर की ओर जा रहा था कि अचानक रुक गया...

उसने देखा उसके पीछे दो लड़कियां किसी बात पर आपस में झगड़ रही थीं.

पहली लड़की - भगवान करे तेरी शादी किसी शराबी से हो जाए.

दूसरी लड़की - नहीं, भगवान करे तेरी शादी हो जाए.

शराबी बोला - तो मैं रुकूं या जाऊं?

> वोटर - ये जो उंगली पर स्याही लगाई गई है, ये कितने दिन में निकलेगी?

चुनाव अधिकारी - तीन महीने में.

वोटर - मेरे बालों पर भी लगा दो प्लीज... डाई तो 15 दिन में ही निकल जाती है.

