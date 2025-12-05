Viral Jokes: पत्नी ने Wi-Fi का रखा ऐसा पासवर्ड, सुनते ही पति की बोलती हो गई बंद!

> पत्नी (फोन पर): सुनो जी, मैंने आज घर में नया Wi-Fi लगवा लिया है.

पति (खुश होकर): वाह!

पासवर्ड क्या रखा?

पत्नी: 10 साल पहले जब हमारी शादी हुई थी, उस दिन की तारीख डालो,

पति: अरे वाह! बहुत रोमांटिक हो तुम तो पासवर्ड क्या है?

पत्नी: "WrongPassword"

> पत्नी- मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है

पति- ओह, पर मैं तो तुम्हारे साथ शॉपिंग पर जाने की सोच रहा था

पत्नी- जानू, मैं तो मजाक कर रही थी

पति- मैं भी मजाक ही कर रहा था, चल उठकर खाना बना!

> पत्नी- तुमने मेरे साथ धोखा किया है

पति- क्यों जानेमन क्या हुआ?

पत्नी- तुमने बताया ही नहीं कि तुम्हारी रानी नाम की पहले से एक पत्नी है

पति- ससुर जी को बताया तो था कि तुझे बिल्कुल रानी की तरह रखूंगा!

> बॉयफ्रेंड- जानू कहां गायब थी 3 घंटे से?

गर्लफ्रेंड- मॉल गई थी बेबी, शॉपिंग करने.

बॉयफ्रेंड- अच्छा जानू, क्या-क्या लिया?

गर्लफ्रेंड- बेबी, एक हेयर बैंड और 20 सेल्फी!

> पिता- बेटा अगर ससुराल वाले स्कूटर दें तो कार मांगना,

कूलर दे तो AC मांगना, घर दे तो बंगला मांगना

बेटा- पापा अगर वो लड़की दे तो उसकी मां को भी मांग लूं क्या?

पिता को लगा झटका!

> टीचर- बताओ बच्चों वास्कोडिगामा भारत कब आया?

टिल्लू- जी सर्दियों में.

टीचर- किसने कहा?

टिल्लू- टीचर आपकी कसम...मैंने बुक में फोटो देखी थी, उसने कोट पहन रखा था.

टीचर ने पकड़ लिया माथा.

