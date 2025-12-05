scorecardresearch
 
Viral Jokes: पत्नी ने Wi-Fi का रखा ऐसा पासवर्ड, सुनते ही पति की बोलती हो गई बंद!

Funny Joke: हंसना-मुस्कुराना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है. ऐसे में मजेदार जोक्स और चुटकुले माहौल को खुशनुमा बनाने में मददगार साबिक हो सकते हैं. हर रोज की तरह आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं, हंसाने-मुस्कुराने और ठहाके लगाने वाले वायरल चुटकुले.

Hindi Viral Jokes
Hindi Viral Jokes

> पत्नी (फोन पर): सुनो जी, मैंने आज घर में नया Wi-Fi लगवा लिया है.
पति (खुश होकर): वाह! 
पासवर्ड क्या रखा?  
पत्नी: 10 साल पहले जब हमारी शादी हुई थी, उस दिन की तारीख डालो,
पति: अरे वाह! बहुत रोमांटिक हो तुम तो पासवर्ड क्या है?
पत्नी: "WrongPassword"

 

>  पत्नी- मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है
पति- ओह, पर मैं तो तुम्हारे साथ शॉपिंग पर जाने की सोच रहा था
पत्नी- जानू, मैं तो मजाक कर रही थी
पति- मैं भी मजाक ही कर रहा था, चल उठकर खाना बना!

>  पत्नी- तुमने मेरे साथ धोखा किया है
पति- क्यों जानेमन क्या हुआ?
पत्नी- तुमने बताया ही नहीं कि तुम्हारी रानी नाम की पहले से एक पत्नी है
पति- ससुर जी को बताया तो था कि तुझे बिल्कुल रानी की तरह रखूंगा!

 

> बॉयफ्रेंड- जानू कहां गायब थी 3 घंटे से?
गर्लफ्रेंड- मॉल गई थी बेबी, शॉपिंग करने.
बॉयफ्रेंड- अच्छा जानू, क्या-क्या लिया?
गर्लफ्रेंड- बेबी, एक हेयर बैंड और 20 सेल्फी!

 

>  पिता- बेटा अगर ससुराल वाले स्कूटर दें तो कार मांगना,
कूलर दे तो AC मांगना, घर दे तो बंगला मांगना
बेटा- पापा अगर वो लड़की दे तो उसकी मां को भी मांग लूं क्या?
पिता को लगा झटका!

> टीचर- बताओ बच्चों वास्कोडिगामा भारत कब आया?
टिल्लू- जी सर्दियों में.
टीचर- किसने कहा?
टिल्लू- टीचर आपकी कसम...मैंने बुक में फोटो देखी थी, उसने कोट पहन रखा था.
टीचर ने पकड़ लिया माथा.

 

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

