scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Desi Jokes: जब पति ने पत्नी को दिया फिल्म में काम करने का ऑफर, टाइटल सुनते ही लगा झटका!

Funny Jokes in hindi: यदि आप हंसने-मुस्कुराने और खिलखिलाने की आदत डाल लें तो दिनभर का तनाव यूं ही दूर हो जाएगा. जिससे माइंड और मूड भी फ्रेश रहेगा. आपको हंसाने के लिए हम आज फिर लेकर आए हैं सोशल मीडिया पर वायरल मजेदार जोक्स.

Advertisement
X
Funny Jokes
Funny Jokes

> मंटू ऑटो ड्राइवर से बोला- गुरुद्वारा जाओगे?
ड्रॉइवर - हां, बिल्कुल जाऊंगा.
मंटू ने जेब से पॉलिथीन निकाली और ड्राइवर को देते हुए बोला- वापस आना तो मेरे लिए लंगर लेते आना.

 

> दरोगा- तुमने हवलदार की जेब में माचिस क्यों जलाई?
बिल्लू- सर, हवलदार साहब ने कहा था, अगर जेल नहीं जाना चाहता तो जेब गर्म कर,
मैंने माचिस जला दी!

सम्बंधित ख़बरें

जब भिखारी भीख में मांगने लगा लड़की का फोन नंबर, पढ़ें मजे़दार चुटकुले 
Jokes
शादी कब होती है? जवाब सुनकर हो जाएंगे लोटपोट, पढ़ें वायरल जोक्स 
Viral Jokes in Hindi
गोलू ने पढ़ाई ना करने का बताया ऐसा राज, टीचर भी हुआ हैरान! पढ़ें वायरल जोक्स 
Jokes
तीन दिन से भूखा था भिखारी, शख्स से मांगा एक रुपया... चुटकुला पढ़कर हंस पड़ेंगे आप 
Funny Jokes
जब पत्नी ने खा लिया जहर, पति ने कही ऐसी बात कि लगा जोर का झटका! 

 

> पति- तुम मेरी फिल्म में काम करोगी?
पत्नी- हां पर मुझे करना क्या होगा?
पति- तुम्हें धीरे-धीरे पानी में जाना होगा.
पत्नी- ठीक है पर फिल्म का नाम क्या है?
पति- गई भैंस पानी में!

ऐसे ही जोक्स पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

> डॉक्टर (मरीज़ की पत्नी से): आपके पति को बहुत ज्यादा आराम की जरूरत है, ये लो नींद की गोलियां.
पत्नी- उन्हें ये कब देनी हैं?
डॉक्टर- ये उनके लिए नहीं, आपके लिए है.

 

> अमीर दोस्त- मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, नौकर है, फार्महाउस है, तेरे पास क्या है?
गरीब मंटू- मेरे पास एक बेटा है, जिसकी गर्लफ्रेंड तेरी बेटी है.
दोस्त को लगा जोर का झटका!

Advertisement


> साइकिल वाले ने एक आदमी को टक्कर मार दी और बोला भाईसाहब आप बहुत किस्मत वाले हो.
आदमी- एक तो तूने मुझे टक्कर मारी और ऊपर से मुझे किस्मत वाला कह रहे हो?
साइकिल वाला- आज छुट्टी है तो साइकिल चला रहा हूं नहीं तो मैं ट्रक चलाता हूं.

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement