Hindi Joke: जब पत्नी ने खा लिया जहर, पति ने कही ऐसी बात कि लगा जोर का झटका!

हंसी से बढ़कर कोई दवा नहीं होती. जब हम हंसते हैं, तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता है और तनाव दूर हो जाता है इसलिए जीवन में छोटी-छोटी खुशियां और जोक्स बहुत जरूरी होते हैं. आज हम आपके लिए कुछ अच्छे और मजेदार जोक्स लेकर आए हैं, जो आपके मूड को तुरंत बेहतर बना देंगे.

> पति-पत्नी के बीच हुई जबरदस्त लड़ाई 
पत्नी बाजार जाकर जहर लाई और खा लिया 
लेकिन वो मरी नहीं बल्कि बीमार पड़ गई 
पति गुस्से से बोला- 100 बार कहा है कि चीजें देख कर खरीदा करो, 
अब पैसे भी गए और काम भी नहीं हुआ......

 

> अमीर दोस्त- मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, नौकर है, फार्महाउस है, तेरे पास क्या है?
गरीब मंटू- मेरे पास एक बेटा है, जिसकी गर्लफ्रेंड तेरी बेटी है.
दोस्त को लगा जोर का झटका!

> मंटू ऑटो ड्राइवर से बोला- गुरुद्वारा जाओगे?
ड्रॉइवर - हां, बिल्कुल जाऊंगा.
मंटू ने जेब से पॉलिथीन निकाली और ड्राइवर को देते हुए बोला- वापस आना तो मेरे लिए लंगर लेते आना.

 

> दरोगा- तुमने हवलदार की जेब में माचिस क्यों जलाई?
बिल्लू- सर, हवलदार साहब ने कहा था, अगर जेल नहीं जाना चाहता तो जेब गर्म कर,
मैंने माचिस जला दी.

 

> पिता ने बेटे से कहा- लड़की वालों के सामने बड़ी-बड़ी बातें करना 
लड़की वालों के आते ही बेटे ने पिता से कहा
पापा चाबी देना वो ट्रेन धूप में खड़ी है, उसे अंदर कर दूं.....

> गोलू- कल मैंने रॉकेट छोड़ा तो सीधे सूरज से जा टकराया, 
भोलू- क्या बात कर रहा है? फिर क्या हुआ? 
गोलू- फिर क्या? मेरी पिटाई हुई 
भोलू- किसने मारा? गोलू- सूरज की मम्मी ने.....

 

>पुलिस अफसर- घर में मालिक के होते हुए तुमने चोरी कैसे की? 
चोर- साहब आपकी नौकरी भी अच्छी है और सैलरी भी, फिर आप चोरी सीखकर क्या करोगे? 

 

>गर्लफ्रेंड ने मुझसे पूछा- चाहोगे मुझे कब तक? 
मैंने भी कह दिया- मेरी पत्नी को पता ना चले तब तक.....

 

>एक बार एक पति को उसकी पत्नी ने पूछा अगर मैं 2-4 दिन नहीं दिखूं, तो आपको कैसा लगेगा? 
पति मन ही मन बहुत खुश हुआ और बोला- मुझे बहुत अच्छा लगेगा 
फिर क्या था पत्नी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार को नहीं दिखी 
शुक्रवार को जब आंखों की सूजन कम हुई, तब जाकर थोड़ी-थोड़ी दिखी...

 

> डॉक्टर (मरीज़ की पत्नी से): आपके पति को बहुत ज्यादा आराम की जरूरत है, ये लो नींद की गोलियां.
पत्नी- उन्हें ये कब देनी हैं?
डॉक्टर- ये उनके लिए नहीं, आपके लिए है.

 

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

---- समाप्त ----
