Desi Chutkule: नर्स के हाथ लगाते ही कैसे ठीक हो गया टीटू? वजह जानकर हंस पड़ेंगे आप

> पिताजी- बेटा, मेरे लिए 1 गिलास पानी लाना,
पहला लड़का- नहीं लाऊंगा,
दूसरा लड़का- रहने दो पापा, ये तो है ही बदतमीज
आप खुद ले लो और मेरे लिए भी 1 गिलास ले आना.
> टिंकू - वैलेंटाइन वीक में शराब पीते पीते रोने लगा.
मिंकू - क्या हुआ... रो क्यों रहे हो?
टिंकू - यार, जिस लड़की को भूलने के लिए पी रहा था उसका नाम याद नहीं आ रहा.
> टीटू- आपने नर्स बहुत अच्छी रखी है, उसके हाथ लगाते ही में ठीक हो गया
डॉक्टर- मैं जानता हूं... थप्पड़ की आवाज बाहर तक आई थी.
> दो महिलाएं बात कर रही थीं...
पहली बोली (चिंकी)- बहुत साल पहले एक बाबा ने कहा था कि भगवान तुझे इतना देगा कि संभाला नहीं जाएगा!
दूसरी महिला - तो क्या हुआ?
पहली महिला (चिंकी) - अब पता चला वो वजन की बात कर रहा था.
> दरोगा - तुमने हवलदार की जेब में माचिस क्यों जलाई?
टोलू- सर, हवालदार साहब ने कहा था, अगर जेल नहीं जाना चाहता तो तो जेब गर्म कर,
मैंने माचिस जला दी.
ऐसे ही जोक्स पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
> एक अक्षर गलत होने की वजह से एक किताब की 10 लाख कॉपियां
दो दिन में ही बिक गईं.
दरअसल, ये गलती उस किताब के टाइटल में हो गई थी.
किताब का नाम था - 'एक आइडिया जो आपकी लाइफ बदल दे'
और गलती से हो गया - 'एक आइडिया जो आपकी वाइफ बदल दे'.
> दूल्हा - घूंघट उठाते हुए क्या मैं चेहरा देख लूं?
दुल्हन - हां, लेकिन देखकर डिलीट कर देना.
> चंपू- बचपन से ही शौक था अच्छा इंसान बनने का.
गप्पू- फिर क्या हुआ, बन गए?
चंपू- अरे कहां, बचपन खत्म.
शौक खत्म!
> टीचर- क्लास में लड़ाई क्यों नहीं करनी चाहिए..?
मोटू- क्योंकि पता नहीं एग्जाम में कब किसके पीछे बैठना पड़ जाए.
टीचर की बोलती हो गई बंद!
> टीचर राजू से - बताओ संसार का सबसे पुराना जीव कौन सा है?
मोहन - जेबरा
टीचर - वो कैसे?
मोहन- वो ब्लैक एंड व्हाइट है न.
टीचर की बोलती हुई बंद!
(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)