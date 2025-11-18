Jokes in Hindi: पति ने पत्नी को दिया ऐसा गिफ्ट, चुटकुला पढ़कर ठहाके लगाएंगे आप

- टकला बीवी से पूछता है- कैसा लग रहा हूं

बीवी- अजी छोड़ो भी

टकला- अरे बता ना

बीवी- अजी रहने दो अब मैं क्या बताऊं

टकला - अरे बता भी तुझे मेरी कसम

बीवी - ऐसे लग रहे हो जैसे फटे हुए मौजे से अंगूठा बाहर निकल आया हो.

- पत्नी- अगर मैं खो गई तो तुम क्या करोगे?

पति- मैं अखबार में इश्तिहार दूंगा

पत्नी- तुम कितने अच्छे हो, क्या लिखोगे ?

पति- जिसको मिले उसकी...

पतिदेव की बात सुनकर पत्नी उसी जगह पर बेहोश हो गई...

- बैंक मैनेजर- ये कैसे हस्ताक्षर हैं?

संजू- यह हस्ताक्षर मेरी दादी के हैं

बैंक मैनेजर- ऐसा अजीब हस्ताक्षर? नाम क्या है उनका?

संजू- जलेबी बाई

- कोयल ने कौवे से पूछा- तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की?

कौवा बोला- बिना शादी के ही जिंदगी में इतनी कांव-कांव है,

शादी कर लूंगा तो पता नहीं क्या होगा?

- पत्नी- मैंने जन्मदिन पर गिफ्ट में गहने मांगे और तुमने दिया "खाली डिब्बा "

कितनी शर्म आई मुझे फ्रेंड्स के आगे

पति- शर्म ही तो औरतों का गहना है पगली...

- पत्नी ने एंबुलेंस बुलाने के लिए कॉल किया.

ऑपरेटर- आपको क्या समस्या है?

पत्नी- मेरे पैर की उंगली कॉफी टेबल से टकरा गई है.

ऑपरेटर- और इसके लिए आप एंबुलेंस बुलाना चाहती हैं?

पत्नी- नहीं, एंबुलेंस तो मेरे पति के लिए है, उन्हें हंसना नहीं चाहिए था...

ऑपरेटर चुप!





- पति के जन्मदिन पर पत्नी- क्या गिफ्ट दूं?

पति- तुम मुझे इज्जत दो, कहना मानों यही काफी है.

पत्नी- तुम्हें भी फिर यही देना चाहिए. मैं तो गिफ्ट ही दूंगी...

- पत्नी- मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है

पति- ओह, पर मैं तो तुम्हारे साथ शॉपिंग पर जाने की सोच रहा था

पत्नी- जानू, मैं तो मजाक कर रही थी

पति- मैं भी मजाक ही कर रहा था, चल उठ के खाना बना...

- लड़का शादी के लिए लड़की देखने गया.

उसने सोचा क्यों न लड़की से अंग्रेजी में बात करूं?

उसने लड़की से पूछा- इंग्लिश चलेगी ना?

लड़की- जी प्याज और नमकीन साथ हो तो देशी भी चलेगी.

लड़के को लगा झटका!

- बस में एक लड़के की नजर पीछे की सीट पर बैठी लड़की पर पड़ी

लड़का- पहचाना मुझे?

लड़की- नहीं तो

लड़का- अरे, हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे

लड़की- पढ़ती तो मैं थी...तू तो रोज मुर्गा ही बनता था

हो गई न चौड़े में बेइज्जती!

