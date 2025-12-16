Chutkule: पत्नी ने पूछा- मैं तुम्हें कितनी अच्छी लगती हूं? पति का जवाब सुनते ही लगा झटका

> मास्टर जी ने चिंटू का लंच खा लिया और बोले- बेटा घर जाकर मेरा नाम तो नहीं लोगे न?

चिंटू- नहीं मास्टर जी, मैं कह दूंगा कुत्ता खा गया!

और पढ़ें

> पत्नी : सुनो जी में तुम्हें कितनी अच्छी लगती हूं.

पति : इतनी ज़्यादा कि मन करता है एक और ले आऊं.

> मास्टर जी- दशमलव किसे कहते हैं?

टिंकू- जब 10 से लव हो जाए, उसी को दशमलव कहते हैं...!





> संजू ने चैलेंज किया कि वह कुतुब मीनार को

सिर पर रख कर मुंबई ले जा सकता है.

इस पर सारी मीडिया वहां पहुंच गई...!

तब संजू ने मीडिया से कहा- बस कोई कुतुब मीनार उठाकर उसके सिर पर रख दे...!

ऐसे ही मजेदार चुटकुले पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

> लड़की वाले- जी आपका लड़का क्या करता है?

लड़के वाले- जी वो पायलट है

लड़की वाले- जी कौन सी एयरलाइन्स में पायलट है?

लड़के वाले- जी वो घर की शादियों में ड्रोन उड़ाता है

इसे सुनकर लड़की वालों का सिर चकरा गया!

Advertisement



> पत्नी : देखिये मैं आपके लिए T-Shirt लाई हूं

पति : कितने की?

पत्नी : फ्री में !

पति : अरे वाह क्या बात है..

पत्नी : ये T-Shirt 8000 की साड़ी के साथ फ्री में मिल रही थी मैंने सोचा ऐसी T-Shirt रोज़ रोज़ तो मिलेगी नहीं इसलिए मैंने वो साड़ी भी खरीद ली.

पति को लगा झटका!



(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

---- समाप्त ----