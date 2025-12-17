Jokes: पत्नी ने पूछा- मैं तुम्हें छोड़कर चली गई तो क्या करोगे? मिला ये मजेदार जवाब

> बिट्टू- तुम्हारी सफलता का क्या कारण है?

किट्टू- जब से मैंने मोटिवेशनल वीडियो देखने बंद किए

तब से मैं सफल हो चुकी हूं....

> बेटा (फोन पर)- मां आज हम दो से तीन हो गए

मां- वाह बेटा, बधाई हो... लड़का हुआ है या लड़की?

बेटा- नहीं मां, आपकी बहू ने दूसरी शादी कर ली....

मां बेहोश!

> सिट्टू एक बैंक में गया और बोला- मुझे एक ज्वाइंट अकाउंट खुलवाना है

बैंक मैनेजर- किसके साथ?

संता- जिसके अकाउंट में खूब सारा पैसा हो....

> पिंकी- दुनिया की सबसे समझदार बीवियां कहा पायी जाती हैं?

रिंकी- स्टार प्लस के सीरियल्स में.....

> 70 साल की एक बुज़ुर्ग महिला ने अदालत में तलाक के लिए अर्जी लगाई

जज ने बुजुर्ग महिला से पूछा- इस उम्र में तलाक क्यों लेना चाहती हैं आप?

महिला- जज साहब, मेरे पति मुझ पर मानसिक अत्याचार कर रहे हैं,

जज- वो कैसे ?

महिला- इनकी जब मर्जी होती है, मुझे खरी-खोटी सुना देते हैं

और जब मैं बोलना शुरू करती हूं तो अपने कान की मशीन निकाल देते हैं!

> साली- सुनते हैं जीजा जी, मेरी त्वचा बहुत ऑयली-ऑयली सी हो गई है, मैं क्या लगाऊं?

जीजा- लो बर्तन मांजने वाला साबुन, ये सब ठीक कर देगा

अब पति देव की हुई जमकर कुटाई!

> लड़का- क्या तुम मुझसे प्यार करती हो?

लड़की- नहीं

लड़का- तो अपनी बहन से ही पूछ लो फिर,

शायद वो करती हो थोड़ा बहुत!

> कसाई बकरे को लेकर काटने जा रहा था, बकरा मैं-मैं चिल्ला रहा था

तभी एक बच्चे ने पूछा- आपका बकरा क्यों चिल्ला रहा है?

कसाई- मैं इसे काटने ले जा रहा हूं, इसलिए

बच्चा- मैने सोचा स्कूल ले जा रहे होंगे !!!

> डॉक्टर ने अपना नया क्लीनिक खोला और थोड़ी देर बाद एक आदमी आया

डॉक्टर ने खुद को बिजी दिखाने के लिए टेलीफोन उठाया और अपॉइंटमेंट की बात करने लगा

डॉक्टर (आदमी से)- हां बताइए, क्या हुआ?

आदमी- टेलीकॉम कंपनी से आया हूं, बात खत्म हो गई है तो टेलीफोन एक्टिवेट कर दूं?

> पत्नी- अगर मैं तुम्हें छोड़कर चली गई, तो तुम क्या करोगे?

पति- मैं तो पागल हो जाऊंगा

पत्नी- मतलब दूसरी शादी तो नहीं करोगे?

पति- पागल कुछ भी कर सकता है...

