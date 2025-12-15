Jokes: जब गर्लफ्रेंड के साथ डिनर पर गया चिंटू, फिर हुआ कुछ ऐसा... चुटकुला पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

> चिंटू गर्लफ्रेंड के साथ डिनर पर गया

तभी चिंटू ने वहां गिलास में घूम रहे एक कीड़े को मार दिया

यह देखकर गर्लफ्रेंड चिल्लाई और बोली- कितने निर्दयी हो तुम, मुझसे तो एक चींटी भी मर जाए तो दुख होता है

तभी वेटर आकर बोला- ऑर्डर मैडम

गर्लफ्रेंड- एक चिकन तंदूरी और मटन कोरमा ले आओ

चिंटू को लगा झटका!

> लड़का- Hi

लड़की- How are you?

लड़का- I am fine, Thank you. And You?

लड़की- मैं पूछ रही हूं How are you?

लड़का- मैंने reply तो किया I am fine.

लड़की- एक तो तुम लोगों को English आती नहीं, ऊपर से Hi वाले मैसेज करते हो.

लड़का- क्या मतलब?

लड़की- अरे मैं पूछ रही हूं How are you? मतलब की तुम कौन हो?

लड़का- सॉरी बहन, माफ कर दो भाई समझ के!

> टीचर- एक टोकरी में 10 आम थे 3 सड़ गए तो कितने बचे ?

घंटू- 10.

टीचर- अरे मूर्ख 10 कैसे बचेंगे ?

घंटू- सड़े हुए आम कहां जाएंगे, सड़ने से केले थोड़ी बन जाएंगे.

> ट्रैफिक सिगनल पर...

बॉयफ्रेंड: मुझे तुम्हारी आंखों में सारा संसार नजर आता है,

पास में रुके बिना हेलमेट वाले एक बाइक सवार ने कहा: अपनी गर्लफ्रेंड की आंखों में देखकर बताओ कि अगले चौराहे पर ट्रैफिक वाला तो नहीं है.

> लड़की सरकारी दफ्तर गई और बोली- हेलो भैया, मुझे इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है.

चपरासी - बाबू से जाकर मिल लो.

लड़की ने तुरंत अपने ब्वॉयफ्रेंड को फोन लगाया और बोली- बाबू तुमने बताया नहीं तुम इनकम सर्टिफिकेट भी बना लेते हो.



> पति- आज ऐसी चाय बनाओ कि पीते ही तन बदन झूमने लगे और मन नाचने लगे,

पत्नी- हमारे यहां भैंस का दूध आता है, नागिन का नहीं।

