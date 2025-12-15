scorecardresearch
 
Jokes: जब गर्लफ्रेंड के साथ डिनर पर गया चिंटू, फिर हुआ कुछ ऐसा... चुटकुला पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

Hindi Jokes: जब व्यक्ति खुश और टेंशन फ्री होता है तो चेहरे पर चमक आ जाती है. हल्की सी मुस्कुराहट किसी की खूबसूरती में चार-चांद लगा देती है. इसलिए हंसना हर लिहाज से फायदेमंद है. आपको हंसाने के लिए आज फिर हम लेकर आए हैं जोक्स का खजाना, जिन्हें पढ़कर चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी.

> चिंटू गर्लफ्रेंड के साथ डिनर पर गया 
तभी चिंटू ने वहां गिलास में घूम रहे एक कीड़े को मार दिया
यह देखकर गर्लफ्रेंड चिल्लाई और बोली- कितने निर्दयी हो तुम, मुझसे तो एक चींटी भी मर जाए तो दुख होता है 
तभी वेटर आकर बोला- ऑर्डर मैडम
गर्लफ्रेंड- एक चिकन तंदूरी और मटन कोरमा ले आओ
चिंटू को लगा झटका!

 

> लड़का- Hi
लड़की- How are you?
लड़का- I am fine, Thank you. And You?
लड़की- मैं पूछ रही हूं How are you?
लड़का- मैंने reply तो किया I am fine.
लड़की- एक तो तुम लोगों को English आती नहीं, ऊपर से Hi वाले मैसेज करते हो.
लड़का- क्या मतलब?
लड़की- अरे मैं पूछ रही हूं How are you? मतलब की तुम कौन हो?
लड़का- सॉरी बहन, माफ कर दो भाई समझ के!

> टीचर- एक टोकरी में 10 आम थे 3 सड़ गए तो कितने बचे ?
घंटू- 10.
टीचर- अरे मूर्ख 10 कैसे बचेंगे ?
घंटू- सड़े हुए आम कहां जाएंगे, सड़ने से केले थोड़ी बन जाएंगे.

 

> ट्रैफिक सिगनल पर...
बॉयफ्रेंड: मुझे तुम्हारी आंखों में सारा संसार नजर आता है,
पास में रुके बिना हेलमेट वाले एक बाइक सवार ने कहा: अपनी गर्लफ्रेंड की आंखों में देखकर बताओ कि अगले चौराहे पर ट्रैफिक वाला तो नहीं है.

> लड़की सरकारी दफ्तर गई और बोली- हेलो भैया, मुझे इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है.
चपरासी - बाबू से जाकर मिल लो.
लड़की ने तुरंत अपने ब्वॉयफ्रेंड को फोन लगाया और बोली- बाबू तुमने बताया नहीं तुम इनकम सर्टिफिकेट भी बना लेते हो.


> पति- आज ऐसी चाय बनाओ कि पीते ही तन बदन झूमने लगे और मन नाचने लगे,
पत्नी- हमारे यहां भैंस का दूध आता है, नागिन का नहीं।

 

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

