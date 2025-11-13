जंगल में घास काट रही बुजुर्ग महिला पर तेंदुए का हमला, लहूलुहान शव मिलने से गांव में कोहराम

उत्तराखंड के पौड़ी जिले में एक बार फिर तेंदुए के आतंक की खबर आई है. कोटद्वार के पोखरा क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक मानवभक्षी तेंदुए ने 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला पर हमला कर उसकी जान ले ली. यह घटना बगड़ी गांव में सुबह करीब 11:30 बजे की बताई जा रही है, जब रानी देवी नाम की महिला खेत में घास काट रही थी.

और पढ़ें

ग्रामीणों के मुताबिक, रानी देवी अपनी बहू के साथ खेत में घास काटने गई थीं. कुछ देर बाद बहू घर लौट आई ताकि दोपहर का खाना तैयार कर सके. दोपहर करीब 2 बजे जब रानी देवी घर नहीं लौटीं, तो बहू और एक अन्य महिला उन्हें ढूंढने खेत की ओर गईं. तभी उन्होंने दूर से तेंदुए को देखा और शोर मचा दिया.

यह भी पढ़ें: उत्तराखंड के पौड़ी में बड़ा हादसा, 100 मीटर नीचे खाई में गिरी बस, 6 की मौत, 16 घायल

गांववालों ने भगाया तेंदुआ

महिला की चीखें सुनकर गांव के लोग मौके पर पहुंचे और बड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को वहां से भगा दिया. थोड़ी देर बाद रानी देवी का शव पास ही मिला, जिनकी गर्दन पर गहरे घाव थे. सूचना मिलते ही प्रशासन और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.

Advertisement

वन विभाग ने बढ़ाई सुरक्षा

गढ़वाल वन विभाग के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर अभिमन्यु सिंह ने बताया कि इलाके में सुरक्षा के लिए 15 सदस्यीय टीम तैनात कर दी गई है और तीन कैमरे भी लगाए गए हैं. उन्होंने कहा कि उच्चाधिकारियों के आदेश मिलते ही पिंजरा लगाया जाएगा और मृतका के परिवार को जल्द मुआवजा दिया जाएगा.

लोगों से सतर्क रहने की अपील

वन विभाग ने आसपास के गांवों के लोगों से अपील की है कि वे अकेले खेतों या जंगलों की ओर न जाएं. अधिकारियों ने बताया कि चार दिन पहले भी अलखेत गांव में तेंदुए ने एक महिला पर हमला कर उसे घायल कर दिया था. लगातार हो रही घटनाओं से इलाके में दहशत का माहौल है.

---- समाप्त ----