जंगल में घास काट रही बुजुर्ग महिला पर तेंदुए का हमला, लहूलुहान शव मिलने से गांव में कोहराम

उत्तराखंड के पौड़ी में घास काट रही एक बुजुर्ग महिला पर तेंदुए ने हमला कर बुरी तरह नोच डाला. महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. घटना से गांव में दहशत फैल गई है. वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है. ग्रामीणों को सतर्क रहने की अपील की गई है.

लोगों से सतर्क रहने की अपील.(Photo: AI-generated)
उत्तराखंड के पौड़ी जिले में एक बार फिर तेंदुए के आतंक की खबर आई है. कोटद्वार के पोखरा क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक मानवभक्षी तेंदुए ने 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला पर हमला कर उसकी जान ले ली. यह घटना बगड़ी गांव में सुबह करीब 11:30 बजे की बताई जा रही है, जब रानी देवी नाम की महिला खेत में घास काट रही थी.

ग्रामीणों के मुताबिक, रानी देवी अपनी बहू के साथ खेत में घास काटने गई थीं. कुछ देर बाद बहू घर लौट आई ताकि दोपहर का खाना तैयार कर सके. दोपहर करीब 2 बजे जब रानी देवी घर नहीं लौटीं, तो बहू और एक अन्य महिला उन्हें ढूंढने खेत की ओर गईं. तभी उन्होंने दूर से तेंदुए को देखा और शोर मचा दिया.

गांववालों ने भगाया तेंदुआ

महिला की चीखें सुनकर गांव के लोग मौके पर पहुंचे और बड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को वहां से भगा दिया. थोड़ी देर बाद रानी देवी का शव पास ही मिला, जिनकी गर्दन पर गहरे घाव थे. सूचना मिलते ही प्रशासन और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.

वन विभाग ने बढ़ाई सुरक्षा

गढ़वाल वन विभाग के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर अभिमन्यु सिंह ने बताया कि इलाके में सुरक्षा के लिए 15 सदस्यीय टीम तैनात कर दी गई है और तीन कैमरे भी लगाए गए हैं. उन्होंने कहा कि उच्चाधिकारियों के आदेश मिलते ही पिंजरा लगाया जाएगा और मृतका के परिवार को जल्द मुआवजा दिया जाएगा.

लोगों से सतर्क रहने की अपील

वन विभाग ने आसपास के गांवों के लोगों से अपील की है कि वे अकेले खेतों या जंगलों की ओर न जाएं. अधिकारियों ने बताया कि चार दिन पहले भी अलखेत गांव में तेंदुए ने एक महिला पर हमला कर उसे घायल कर दिया था. लगातार हो रही घटनाओं से इलाके में दहशत का माहौल है.

