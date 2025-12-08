देहरादून: महिला कांस्टेबल ने नर्सिंग कर्मी को जड़ा थप्पड़, Video Viral

देहरादून में सोमवार को उत्तराखंड नर्सिंग एकता मंच का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया. अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से धरने पर बैठे नर्सिंग स्टाफ ने आज सीएम आवास की ओर कूच किया. मंच की मुख्य मांग है कि नर्सिंग भर्ती को वर्षवार प्रणाली से लागू किया जाए और परीक्षा आधारित प्रक्रिया को निरस्त किया जाए. उनका कहना है कि राज्य में नर्सिंग के 2500 से अधिक खाली पदों पर वर्षवार मेरिट के आधार पर पारदर्शी नियुक्ति होनी चाहिए.

प्रदर्शन के दौरान मंच के सदस्यों ने यह भी मांग रखी कि नर्सिंग भर्ती में बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों पर रोक लगाई जाए और जो उम्मीदवार ओवर-एज हो गए हैं, उन्हें विशेष छूट प्रदान की जाए. प्रदर्शनकारी काफी समय से सरकार से इन मुद्दों पर बातचीत की मांग कर रहे हैं, लेकिन समाधान न मिलने पर उन्होंने सीएम आवास की ओर मार्च किया.

इसी बीच माहौल तब अचानक तनावपूर्ण हो गया जब प्रदर्शनस्थल पर मौजूद एक महिला कांस्टेबल द्वारा एक नर्सिंग कर्मी को थप्पड़ मारने का वीडियो सामने आया. वीडियो वायरल होते ही प्रदर्शन और उग्र हो गया तथा कई नर्सिंग कर्मचारियों ने इस घटना पर कड़ी नाराजगी जताई.

मामले पर पुलिस का कहना है कि घटना की जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पहले यह पता लगाया जाएगा कि हाथापाई क्यों हुई और क्या वजह थी. इसके बाद जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी. नर्सिंग कर्मचारियों ने साफ कहा है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा.

