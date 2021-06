केदारनाथ में अब शुरू हुआ शीर्षासन आंदोलन, देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ पुरोहितों में गुस्सा

केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज का देव स्थानम बोर्ड के विरोध में जारी आंदोलन अब उग्र होता जा रहा है. बोर्ड को भंग करने के लिए तीर्थ पुरोहित मंदिर परिसर में शीर्षासन कर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं. तीर्थ पुरोहित आचार्य संतोष त्रिवेदी सात दिनों तक दिन में तीन बार शीर्षासन करेंगे.

पिछले एक हफ्ते से केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज का देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ आंदोलन जारी है. मंगलवार से तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी ने बोर्ड के विरुद्ध शीर्षासन आंदोलन शुरू कर दिया है. संतोष त्रिवेदी सात दिनों तक प्रत्येक दिन आधा घंटे सुबह, दोपहर और शाम के समय शीर्षासन करके अपना आंदोलन जारी रखेंगे.

Acharya Santosh Trivedi protests outside Kedarnath Shrine in 'Shirshasana' against formation of Uttarkhand Char Dham Devasthanam Management Board, saying, "I will protest like this for 7 days. If the State govt didn't dissolve this board, there will be a major protest." pic.twitter.com/pzxqmFWSHt