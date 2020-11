प्रतापगढ़ में भीषण सड़क हादसा, बारात से लौट रही बोलेरो ट्रक में घुसी, 14 की मौत

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में सड़क हादसे 14 लोगों की मौत हो गई. मामला मानिकपुर थाना के देशराज इनारा का है, जहां बारात से लौट रही बोलेरो अनियंत्रित होकर खड़ी ट्रक में घुस गई. भीषण सड़क हादसे में 14 बारातियों की मौत हो गई. ड्राइवर को झपकी आने से हादसा होने का अंदेशा जताया जा रहा है.

सभी बाराती शेखपुर गांव में शादी-समारोह में शामिल होकर घर वापस लौट रहे थे. इस हादसे का शिकार हुए 14 लोगों में से 6 नाबालिग हैं. मौके पर पहुंची पुलिस ने बोलेरो गाड़ी को गैस कटर से काटकर सभी 14 लोगों के शव को बाहर निकाला. पुलिस को रेसक्यू करने में तकरीबन दो घंटे का समय लग गया.

Pratapgarh: Fourteen persons including six children died after the vehicle they were travelling in collided with a truck on Prayagraj-Lucknow highway under limits of Manikpur police station last night. pic.twitter.com/2WOFMUyO8Z