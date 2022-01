Happy new year पर यूपी पुलिस का जैकपॉट ऑफर, पहले आओ-पहले पाओ, क्या आप लेना चाहेंगे?

उत्तर प्रदेश पुलिस हमेशा अपने नए और अनोखे कामों के लिए सोशल मीडिया पर छाई रहती है. नए साल पर यूपी पुलिस का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें लिखा है कि क्या आप इस नए साल 2022 का जैकपॉट लेना चाहेंगे. यह ऑफर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व तक ही वैलिड है. हैप्पी न्यू ईयर बोनांजा ऑफर.

इस खास ऑफ में आपको मिलेगा एक रात लॉकअप होटल में रहना फ्री, जिसमें आपको फ्री खाना और फुल बॉडी मसाज मिलेगी. इसके अलावा फाइन के तौर पर एक गिफ्ट हैम्पर मिलेगा जिसकी कीमत हजारों रुपये में है. जल्दी कीजिए ये ऑफर उन लोगों के लिए है, जो शराब पीकर रैश ड्राइविंग, लड़कियों के साथ छेड़छाड़, गुंडागर्दी और नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करेंगे. आपकी यूपी पुलिस.

