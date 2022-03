'पहली बार गोरखपुर की सभी 9 सीटों पर लगी है राष्ट्रवाद की मुहर,' योगी आदित्यनाथ का बयान

उत्तरप्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहली बार गोरखपुर जिले की सभी 9 विधानसभा सीटों पर राष्ट्रवाद की मुहर लगी है और सभी सीटों पर भाजपा को जीत हासिल हुई है. उन्होंने कहा कि उत्तरप्रदेश की जनता ने सुशासन को चुना है.

#WATCH Uttar Padesh | Rath Yatra begins at 'Bhagwan Narsingh Holikotsav' in Gorakhpur. Holi celebrations underway in the state. pic.twitter.com/LemmCm4Y6c