UP: कानपुर-कन्नौज के बाद अब लखनऊ में जीका वायरस की दस्तक, संक्रमण के दो मामले आए सामने

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ (Lucknow) में गुरुवार को जीका वायरस संक्रमण (Zika Virus) के दो मामले सामने आए हैं. इसकी पुष्टि महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, डॉ. वेद व्रत सिंह ने की है.

जीका वायरस के लखनऊ में दस्तक देने के बाद सूबे के स्वास्थ्य कर्मियों में हड़कंप मच गया है. बताया जा रहा है कि जिन दो लोगों में जीका वायरस संक्रमण पाया गया है, वे हुसैनगंज और कानपुर रोड स्थित एलडीए कॉलोनी के रहने वाले हैं.

बुधवार को कानपुर में भी जीका वायरस के 16 और नए मरीज मिले हैं. कानपुर में अब तक जीका वायरस के 105 मरीज सामने आ चुके हैं. 16 नए मरीजों में दो गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं.

वहीं, हाल ही में उत्‍तर प्रदेश के कन्‍नौज जिले में भी जीका वायरस का केस रिपोर्ट किया गया था. जिस शख्‍स में जीका वायरस होने की पुष्टि हुई, उसकी उम्र 45 साल है. वह कानपुर के शिवराजपुर इलाके के कासामऊ गांव में रुका हुआ था. इस मामले में कन्‍नौज के स्‍वास्‍थ्‍य विभाग ने 30 सैंपल जांच के लिए भेजे थे. जिसके बाद पीडि़त की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. इस मामले के सामने आने के बाद प्रशासन काफी सतर्क हो गया है.

Two cases of #ZikaVirus reported in Lucknow, confirms Dr Ved Vrat Singh, Director General Medical & Health, Govt of Uttar Pradesh